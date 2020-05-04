Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).

с чего всё началось

Курьезная ситуация произошла в городе Усинске с баннером, который установили на одном из домов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем был солдат рядом с оленем.

В Коми к Дню Победы вывесили баннер с финским солдатом

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