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Происшествия В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.

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