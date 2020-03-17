Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

РБК17:21

Неизвестные в Коми обстреляли картечью вертолет Ми-8 с горюче-смазочными материалами

Эхо Москвы18:13

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

ТАСС15:54

В России обстреляли вертолет с грузом горючего

Lenta.ru16:12

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

РИА Новости16:10

Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли в Коми

Коммерсантъ16:47

Два дела возбудили по факту обстрела вертолета в Коми

КомиОнлайн15:44
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Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Известия 14:28
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
ФАН вчера в 03:56
Путешествия

Найден «рассадник» коронавируса в Европе по версии немецких СМИ

Немецкие СМИ назвали возможный источник заражения сотен европейских туристов, заодно раскритиковав действия властей ФРГ.
АБН 18:51
Шоу-бизнес

Идрис Эльба заразился коронавирусом

Super.ru вчера в 14:47
Политика

Крым временно закрывает границу с Украиной

Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.
Piter.tv 14:39
Единоборства

Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса

Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:27
Политика

Корабли ВМФ России охраняют единственный в стране трубоукладчик

Наша версия 09:49
Футбол

Бэйл может покинуть «Реал» летом

Евро-футбол.ру 15:39
Общество

В Красноярском крае подтвердился случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан страны.
Твой Иркутск 20:25
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф признался, что стал алкоголиком из-за Гарри Поттера

30-летний актер Дэниел Рэдклифф признался, что роль Гарри Поттера, и, в частности, внезапно нагрянувшая на него известность, привела его к алкоголизму, сообщает Independent.
MOS.news 00:00
Происшествия

Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован

Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.
Якутия 24 20:38
Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

78.ru 13:13
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Эхо Москвы 12:00
Общество

Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении

Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Lenta.ru 16:15
Происшествия

Против чиновника мэрии Якутска возбуждено уголовное дело

В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления молодежи и семейной политики городской мэрии.
SakhaNews 19:58
Общество

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
REGNUM 20:38
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс 15:12
Политика

Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста

Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:13
Здоровье

ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Газета.Ru 07:49
Происшествия

В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек

Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.
REGNUM вчера в 20:32
Происшествия

Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
Финансы

Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году

«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
RT на русском 18:12
Шоу-бизнес

Парализовало пожилую супругу Гогена Солнцева

Live24 07:05
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия вчера в 09:31
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости 15:12
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru 13:08
Политика

Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Ведомости вчера в 06:47
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
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