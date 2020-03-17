Происшествия
РИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Путешествия
Найден «рассадник» коронавируса в Европе по версии немецких СМИ
Немецкие СМИ назвали возможный источник заражения сотен европейских туристов, заодно раскритиковав действия властей ФРГ.
Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Как сообщили в погрануправлении ФСБ РФ в республике Крым, с полуночи 18 марта по 1 мая границы полуострова с Украиной будут закрыты для определенных категорий граждан.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Футбол
Бэйл может покинуть «Реал» летом
Общество
В Красноярском крае подтвердился случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан страны.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф признался, что стал алкоголиком из-за Гарри Поттера
30-летний актер Дэниел Рэдклифф признался, что роль Гарри Поттера, и, в частности, внезапно нагрянувшая на него известность, привела его к алкоголизму, сообщает Independent.
Происшествия
Пожар в жилом доме на улице Ярославского в Якутске ликвидирован
Проведена эвакуация жителей подъезда данного дома, эвакуировано 18 человек, в том числе шестеро детей.
Общество
Скончался писатель Эдуард Лимонов
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Общество
Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Происшествия
Против чиновника мэрии Якутска возбуждено уголовное дело
В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления молодежи и семейной политики городской мэрии.
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
Чарлстон, США, 18 марта 2020, 03:38 — REGNUM Западная Вирджиния стала последним американским штатом, где был выявлен случай коронавируса COVID-19, заявил 18 марта губернатор штата Джим Джастис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Здоровье
ВОЗ не советует принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен и содержащие его лекарства для лечения коронавируса.
Происшествия
В Иркутской области без электроэнергии остались 10 тыс. человек
Иркутск, 17 марта 2020, 03:32 — REGNUM В Иркутской области в ночь на 17 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в двух посёлках с населением около 10 тыс. человек.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Финансы
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".