Происшествия

ТАССТАССВ Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.
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СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

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Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли в Коми

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В России обстреляли вертолет с грузом горючего

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Эхо Москвы18:13

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

ТАСС15:54

Два дела возбудили по факту обстрела вертолета в Коми

КомиОнлайн15:44
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В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
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Скончался писатель Эдуард Лимонов

Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
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Осужденного за взятки экс-мэра Владивостока перевели в колонию

Осужденного экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева перевели из городского СИЗО, где он находился с января, в колонию в Спасском районе Приморья, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Высоцкий.
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Диетологи назвали 6 продуктов, которые ошибочно считают полезными

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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:08
Общество

Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Известия 08:26
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Общество

Часть московских ресторанов приостановят работу из-за коронавируса

«Часть членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в письме.
Известия 15:25
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«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
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Коронавирус парализует поездки по стране

Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Коммерсантъ 19:07
Экономика

Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом

Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом.
Пятый канал 04:39
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Турции

В Турции зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
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Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС 13:58
Армия и оружие

Обстрелом карателей в ДНР повреждены три дома

Новостной фронт 09:06
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф заявил, что из-за «Гарри Поттера» стал алкоголиком

Известный голливудский актер Дэниел Рэдклифф заявил, что стал алкоголиком из-за съёмок в «Гарри Поттере».
Аргументы недели 00:29
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Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Газета.Ru вчера в 10:45
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru 04:08
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«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 22-го тура

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В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости 18:50
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Трамп считает, что коронавирус следует называть «китайским вирусом»

Новый коронавирус, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом" в связи с тем, что это "очень подходящее определение".
ТАСС 15:37
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
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Израильские медики рассказали, как проходит пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса проходит гораздо легче, чем предполагалось, при этом карантинные меры позволяют снизить нагрузку на систему здравоохранения, заявили ведущие израильские медики в интервью РИА Новости.
РИА Новости 10:53
Музыка

Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы

Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
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Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
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