Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Общество Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.

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Финансы Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Общество Умер писатель и политик Эдуард Лимонов На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Религия В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

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Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross «АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.

Общество В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.

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