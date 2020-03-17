Происшествия
РИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Общество
ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Экономика
Вторая страна в Европе заговорила о национализации
Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Общество
Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове
Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах.
Финансы
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Шоу-бизнес
Нюша сменила имидж и стала блондинкой
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Религия
В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений
Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Космос
Каменистый астероид Рюгу образовался из обломков пористого родителя
Изучая астероид Рюгу, ученые пришли к выводу, что каменистый объект, породивший его, мог быть очень пористым.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Наука
На риск заражения коронавирусом влияет группа крови
Ученые из Китая провели исследование и выделили пациентов с определенной группой крови, которые больше всех подвержены риску заражения коронавирусом.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X
Футбол
Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Авто
Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях
Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса
Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью
Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
В Германии заявили о возможной рецессии в США
Берлин, 18 марта 2020, 04:25 — REGNUM Угроза пандемии коронавируса нового типа может недооцениваться властями США больше, чем в некоторых странах Европы, из-за чего возрастает уровень риска для американской экономики, способной скатиться в рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер 18 марта в интервью медиагруппе Funke.