Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

РБК17:21

Неизвестные в Коми обстреляли картечью вертолет Ми-8 с горюче-смазочными материалами

Эхо Москвы18:13

В России обстреляли вертолет с грузом горючего

Lenta.ru16:12

Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли в Коми

Коммерсантъ16:47

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

РИА Новости16:10

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

ТАСС15:54

Два дела возбудили по факту обстрела вертолета в Коми

КомиОнлайн15:44
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Общество

ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 19:11
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука вчера в 04:40
Экономика

Вторая страна в Европе заговорила о национализации

Франция стала уже второй в Европе страной, после Германии, в которой заговорили о такой возможности.
Lenta.ru 21:03
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости 15:12
Хоккей

Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США

Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
SM News вчера в 09:58
Общество

Гость в эфире Соловьёва обозвал украинца и пригрозил дать по голове

Сергиенко упрекнул оппонента в том, что тот просто сжирает время на передаче и занимается клоунадой, обозвав украинского эксперта подонком и ублюдком, а также пригрозил дать по голове.
News.ru 12:40
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах.
ТВ Центр 09:27
Финансы

Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей

Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.
РИА Новости вчера в 21:58
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости 13:32
Шоу-бизнес

Нюша сменила имидж и стала блондинкой

Wday.ru 00:00
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
Религия

В РПЦ ужесточили санитарные правила при проведении богослужений

Как сообщается на официальном сайте Московского патриархата, правилами предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.
Российская газета 03:54
Космос

Каменистый астероид Рюгу образовался из обломков пористого родителя

Изучая астероид Рюгу, ученые пришли к выводу, что каменистый объект, породивший его, мог быть очень пористым.
HotGeo 11:12
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Наука

На риск заражения коронавирусом влияет группа крови

Ученые из Китая провели исследование и выделили пациентов с определенной группой крови, которые больше всех подвержены риску заражения коронавирусом.
Волга-Медиа 21:54
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

Astera вчера в 16:07
Футбол

Черчесов обратился к российским болельщикам после переноса Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к российским болельщикам в связи с решением УЕФА о переносе чемпионата Европы на следующий год из-за пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 11:33
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости 17:14
Авто

Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях

Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Автоновости дня 01:42
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 10:36
Общество

CNN: минфин США ожидает рост безработицы на 20% из-за коронавируса

Министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенат о возможном росте безработицы на 20% на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 21:30
Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
ФАН 05:22
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru 21:17
Общество

Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным

Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
РЕН ТВ 21:14
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Политика

В Германии заявили о возможной рецессии в США

Берлин, 18 марта 2020, 04:25 — REGNUM Угроза пандемии коронавируса нового типа может недооцениваться властями США больше, чем в некоторых странах Европы, из-за чего возрастает уровень риска для американской экономики, способной скатиться в рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер 18 марта в интервью медиагруппе Funke.
REGNUM 21:25
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