Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Общество В Москве скончался Эдуард Лимонов В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Экономика ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса ФРС США провели внеочередное заседание, итоги которого говорят о том, что были приняты меры поддержания экономики в связи с распространением коронавируса по территории всего земного шара.

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Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Здоровье Назвали три первых признака заболевания коронавирусом Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.

Политика Лукашенко не хочет закрывать границы страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.