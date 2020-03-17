Происшествия
РИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Общество
В Москве скончался Эдуард Лимонов
В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Политика
Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса
ФРС США провели внеочередное заседание, итоги которого говорят о том, что были приняты меры поддержания экономики в связи с распространением коронавируса по территории всего земного шара.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Космос
Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта
Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
Общество
В Калининграде выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Калининградской области выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Авто
Новый кроссовер Volkswagen Nivus появится в Европе в 2021 году
Продажи нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus на европейском рынке начнутся в 2021 году.
Кино
Disney отложила премьеру еще одного фильма ― «Черная вдова»
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян
Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Общество
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Армия и оружие
Пентагон поругался с Lockheed Martin из-за F-35
Министерство обороны США интересует набор данных, который обеспечивает система диагностики, анализа и ремонта (FRACAS) малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Армия и оружие
С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь
«Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Общество
Во всех европейских странах выявили коронавирус
Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Нино Нинидзе изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Максимом Виторганом.
Общество
На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса
Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Футбол
Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Наука
У клеток человека нашли вторую «дверь» для коронавируса
У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Общество
В Воронеже вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Главе областного центра Вадиму Кстенину правительством региона рекомендовано ввести режим повышенной готовности.
Политика
Лукашенко не хочет закрывать границы страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Космос
«Массивная красота»: NASA продемонстрировало новый снимок Юпитера
Примечательно, что Юпитер не только обладает гигантскими размерами, но и высоким содержанием различных материалов, вдвое превышающим запасы всех объектов Солнечной системы.