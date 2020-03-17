Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

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В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

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В России обстреляли вертолет с грузом горючего

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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

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В республике Коми неизвестные обстреляли картечью вертолёт Ми-8, доставлявший горючее в посёлок Шиес

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Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли в Коми

Коммерсантъ16:47

Два дела возбудили по факту обстрела вертолета в Коми

КомиОнлайн15:44
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Общество

В Москве скончался Эдуард Лимонов

В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
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Общество

Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина

На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
РБК 11:54
Политика

Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса

Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:22
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса

ФРС США провели внеочередное заседание, итоги которого говорят о том, что были приняты меры поддержания экономики в связи с распространением коронавируса по территории всего земного шара.
Обзор газет 03:42
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В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита

Аргументы недели 13:52
Общество

«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян

«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
РБК 17:21
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В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick

Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
CyberSport.ru 14:30
Космос

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink отменили в момент старта

Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была стартовать в воскресенье во Флориде с интернет-спутниками Starlink, отменен в момент старта, компания SpaceX ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 15 марта в 09:27
Общество

В Калининграде выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Калининградской области выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.
SM News 10:54
Авто

Новый кроссовер Volkswagen Nivus появится в Европе в 2021 году

Продажи нового компактного кроссовера Volkswagen Nivus на европейском рынке начнутся в 2021 году.
Известия 08:26
Кино

Disney отложила премьеру еще одного фильма ― «Черная вдова»

Афиша Daily 16:23
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:25
Общество

Выявлены массовые махинации с пенсиями россиян

Генеральный прокурор назвал перемены масштабными и сообщил, что в ходе проверок уже были установлены массовые нарушения при использовании пенсионных накоплений, а именно факты хищения этих средств и фальсификации договоров о переводе граждан в негосударственные фонды.
Рамблер 08:41
Общество

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на почти 885 млрд рублей

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сумму на сумму около 885 млрд рублей за 2019 год, сообщается в отчете ведомства.
Газета.Ru 17:45
Армия и оружие

Пентагон поругался с Lockheed Martin из-за F-35

Министерство обороны США интересует набор данных, который обеспечивает система диагностики, анализа и ремонта (FRACAS) малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Популярная механика вчера в 07:35
Армия и оружие

С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь

«Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
RT на русском 09:42
Общество

Во всех европейских странах выявили коронавирус

Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
РИА Новости 15:33
Шоу-бизнес

Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Нино Нинидзе изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Максимом Виторганом.
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Емельяненко высказался о переносе боя с Исмаиловым

Газета.Ru 06:17
Общество

На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса

Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
ТАСС 15:14
Общество

Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

РИА Новости 16:50
Футбол

Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
Пенза-взгляд 08:46
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Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса

Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM вчера в 14:22
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Наука

У клеток человека нашли вторую «дверь» для коронавируса

У клеток человека нашли вторую "дверь" для коронавируса. Это белок CD147, которым также пользуются возбудитель атипичной пневмонии.
Piter.tv вчера в 10:40
Наука

Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Газета.Ru 08:47
Общество

В Воронеже вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Главе областного центра Вадиму Кстенину правительством региона рекомендовано ввести режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн 12:58
Политика

Лукашенко не хочет закрывать границы страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.
Gazeta.SPb вчера в 16:35
Космос

«Массивная красота»: NASA продемонстрировало новый снимок Юпитера

Примечательно, что Юпитер не только обладает гигантскими размерами, но и высоким содержанием различных материалов, вдвое превышающим запасы всех объектов Солнечной системы.
Территория новостей 17:03
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