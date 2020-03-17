Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

РБКвчера в 17:21

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

РИА Новостивчера в 16:10

Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли в Коми

Коммерсантъвчера в 16:47

В России обстреляли вертолет с грузом горючего

Lenta.ruвчера в 16:12

Неизвестные в Коми обстреляли картечью вертолет Ми-8 с горюче-смазочными материалами

Эхо Москвывчера в 18:13

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

ТАССвчера в 15:54

Два дела возбудили по факту обстрела вертолета в Коми

КомиОнлайнвчера в 15:44
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»

После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
МонаВиста вчера в 13:49
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания вчера в 09:37
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Футбол

Мамаев анонсировал свой переезд из России

Российский футболист Павел Мамаев рассказал о своем предстоящем переезде из России.
Известия вчера в 22:41
Общество

Путин попросил россиян не покупать продукты впрок

Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
РИА Новости вчера в 08:12
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Политика

В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской

Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
РИА Новости вчера в 23:02
Технологии

Мошенники начали наживаться на страхах россиян на фоне пандемии коронавируса

Тесты по выявлению коронавируса мошенники выкладывают также на сайте объявлений Avito и на платформе Alibaba.
URA.Ru вчера в 21:49
Общество

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
Интерфакс вчера в 22:35
Путешествия

Вокруг австрийского курорта Ишгль возник скандал из-за коронавируса

Онлайн-издание Spiegel назвало австрийский курорт «рассадником» коронавируса и предположило, что туристы могли изначально заразиться в местном баре «Китцлох» от бармена, разнеся вирус по округе.
ФАН вчера в 21:13
Гаджеты

Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded

Megaobzor.com вчера в 14:51
Общество

Гендиректор ЯТЭК госпитализирован с подозрением на коронавирус

По данным компании, выявлено подозрение на наличие коронавируса. До окончательного подтверждения диагноза топ-менеджер госпитализирован.
Интерфакс - Россия вчера в 21:11
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Автоновости дня 15 марта в 03:29
Общество

Минпромторг предлагает не пускать в кафе клиентов с простудой

Предлагается не пускать в заведения посетителей с простудой.
News.ru вчера в 12:10
Армия и оружие

Сверхманевренность F-22 попала на видео

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер завяил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.
Lenta.ru вчера в 23:40
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу, проведение которого было запланировано этим летом, перенесен из-за распространившегося в мире коронавируса на следующий год.
Mirmol.ru вчера в 08:56
Энергетика

Стоимость фрахта нефтяных танкеров подскочила на 700%

Стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на прошлой неделе выросла на 700% до $243 347 в день, сообщило Bloomberg со ссылкой на Балтийскую биржу.
Ведомости вчера в 16:48
Общество

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

По данным американского университета Джона Хопкинса, на 18 марта в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.
РБК вчера в 19:11
Энергетика

Министр нефти Ирака призвал собрать экстренную встречу членов ОПЕК+

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка.
Известия вчера в 22:02
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Президент России Владимир Путин 18–19 марта посетит Крымский полуостров с рабочей поездкой.
Известия вчера в 08:26
Происшествия

Чиновника мэрии Якутска заподозрили в мошенничестве

Чиновника подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, в крупном размере.
Российская газета вчера в 22:32
Происшествия

Коронавирус не подтвердился у иркутянки, вернувшейся из Вены

Жительница областного центра, которая недавно вернулась из Австрии, сейчас находится в Иркутской областной инфекционной клинической больнице.
Weacom.ru вчера в 22:34
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 10:37
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