Происшествия
РИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Неизвестные в Коми обстреляли картечью вертолет Ми-8 с горюче-смазочными материалами
Эхо Москвывчера в 18:13
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Путин прокомментировал рост цен на бензин
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Религия
В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".
Авто
Новый Nissan Juke запатентовали в России
В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения нового поколения Nissan Juke, представленного осенью 2019 года.
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Общество
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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировали в Западной Вирджинии, сообщил губернатор штата Джим Джастис на пресс-конференции.
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Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Общество
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До релиза «королевского» издания Persona 5 остаётся две недели. Однако игровые издания уже опубликовали рецензии Persona 5 Royal.