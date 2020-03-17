Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

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РИА Новостивчера в 16:10

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

ТАССвчера в 15:54

Вертолет Ми-8 с грузом горючего обстреляли в Коми

Коммерсантъвчера в 16:47
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Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

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Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
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Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
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Общество

В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 48 человек

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Газета.Ru вчера в 13:29
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РБК 00:49
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Новый Nissan Juke запатентовали в России

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения нового поколения Nissan Juke, представленного осенью 2019 года.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

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