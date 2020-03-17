Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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К станции Шиес в Архангельской области после обстрела вертолёта, который вёз туда топливо, стягивают полицию

Эхо Москвы02:00

Два дела возбудили по факту обстрела вертолета в Коми

КомиОнлайнвчера в 15:44

В России обстреляли вертолет с грузом горючего

Lenta.ruвчера в 16:12

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

РИА Новостивчера в 16:10

В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

ТАССвчера в 15:54

СК возбудил дело из-за обстрела вертолета в Коми

РБКвчера в 17:21

На Шиес стягивают силовиков из-за сообщений об обстреле вертолета на стройплощадке

Новая газетавчера в 15:11
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Политика

Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил о подписанном указе, разрешающим дистанционную продажу безрецептурных медикаментов.
УтроNews вчера в 13:59
Общество

Минпромторг советует не пускать простуженных клиентов в кафе

Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс».
Sostav.ru 02:35
Авто

Депутаты в Саратовской области решили приобрести автомобиль в лизинг

Администрация одного из районов Саратовской области планирует купить автомобиль в лизинг.
Car.ru 02:03
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Хоккей

В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

RT на русском 01:31
Общество

В Севастополе вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Севастополя вводят в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил посмеявшемуся над ним Ивану Урганту

В своем «Инстаграм» Дмитрий опубликовал фрагмент передачи, где Ургант шутит о «голом» фото Дмитрия, а также ответил на его шутку своей собственной шуткой.
Bimru.ru вчера в 11:33
Общество

Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике, пишет URA.RU.
Газета.Ru 01:33
Армия и оружие

В США разработают мобильный ядерный микрореактор

Три американские компании взяли обязательство спроектировать прототипы мобильных ядерных микрореакторов.
Вечерний курьер вчера в 16:26
Общество

Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса

Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет один из чиновников.
Ведомости вчера в 17:10
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions почти $70 млн

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £57 млн ($69,2 млн).
ТАСС 01:16
Политика

Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого

Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Известия вчера в 20:41
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

Назван риск удаленной работы для банков

Сотрудников переводят на работу из дома на фоне риска распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:45
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 20:22
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Общество

Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок

Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
АБН 00:48
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Религия

РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений

Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Говорит Москва вчера в 03:52
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Общество

Первый красноярец с коронавирусом записал видеообращение

Зараженный коронавирусом красноярец записал видеообращение прямо из изолированной палаты в БСМП.
ТВК 02:16
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