Происшествия
РИА НовостиВ Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете. На борту находились четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.
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На Шиес стягивают силовиков из-за сообщений об обстреле вертолета на стройплощадке
Новая газетавчера в 15:11
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Политика
Путин разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил о подписанном указе, разрешающим дистанционную продажу безрецептурных медикаментов.
Общество
Минпромторг советует не пускать простуженных клиентов в кафе
Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс».
Авто
Депутаты в Саратовской области решили приобрести автомобиль в лизинг
Администрация одного из районов Саратовской области планирует купить автомобиль в лизинг.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Политика
Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения
Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
Хоккей
В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока
Общество
В Севастополе вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Севастополя вводят в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил посмеявшемуся над ним Ивану Урганту
В своем «Инстаграм» Дмитрий опубликовал фрагмент передачи, где Ургант шутит о «голом» фото Дмитрия, а также ответил на его шутку своей собственной шуткой.
Общество
Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике, пишет URA.RU.
Армия и оружие
В США разработают мобильный ядерный микрореактор
Три американские компании взяли обязательство спроектировать прототипы мобильных ядерных микрореакторов.
Общество
Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса
Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет один из чиновников.
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions почти $70 млн
Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £57 млн ($69,2 млн).
Политика
Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого
Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
Назван риск удаленной работы для банков
Сотрудников переводят на работу из дома на фоне риска распространения коронавируса.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Общество
Шнуров ответил стихом на призыв Путина не покупать продукты впрок
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не закупаться продуктами питания впрок.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений
Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Общество
Первый красноярец с коронавирусом записал видеообращение
Зараженный коронавирусом красноярец записал видеообращение прямо из изолированной палаты в БСМП.