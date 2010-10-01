Здоровье
КП - СыктывкарВ Коми от коронавируса выздоровели еще 19 человек
Официально подтверждено 22 летальных исхода у пациентов с коронавирусом, сегодня зафиксировали еще одну смерть. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 86 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Шоу-бизнес
Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Стаж работы медиков пересчитают из-за коронавируса
За два месяца работы с коронавирусными больными медики получат полгода стажа.
Pravda.Ru 10:59
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Ученые обнаружили на найденных останках следы представителей других аллозавров, что свидетельствует о возможном каннибализме.
Экономика сегодня 04:36
Футбол
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 06:40
Общество
Журналистов «Эха Москвы» отпустили из полиции
РБК вчера в 13:59
Происшествия
Колокольцев наградил задержавших участников стрельбы на юге Москвы полицейских медалями и грамотами
Сотрудники полиции получили медали и грамоты за задержание участников стрельбы на юге Москвы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Агентство Москва 05:56
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Общество
Брянская область продлила режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области продлили с 1 июня все ограничения, которые были введены в регионе с 17 марта из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.
RT на русском 09:34
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру вчера в 09:18
Общество
Уточнен порядок ношения масок и перчаток в Москве с 1 июня
Порядок использования средств индивидуальной защиты уточнил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Lenta.ru 09:46
Происшествия
На Алтае полиция задержала мэра Славгорода
Российская газета 06:04
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России вчера в 05:56
Экономика
Ожидание пресс-конференции Трампа по Китаю насторожило биржи Нью-Йорка
Издание пишет, что объявление президентом США Дональдом Трампов планов о проведении в пятницу пресс-конференции, посвященной Китаю «породило у участников рынка опасения по поводу трений между двумя крупнейшими экономиками мира».
ИА Красная Весна вчера в 17:05
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа снова приостановлена
На четверг, 28 мая, грузоотправителями не были выкуплены транзитные мощности газопровода Ямал—Европа в ходе торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аукционной платформы польского газотранспортного оператора Gaz System — GSA Platform.
Коммерсантъ вчера в 01:50
Армия и оружие
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
РИА Новости Крым 05:08
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Политика
Кравчук назвал «единственный способ остановить» Россию
Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" раскритиковал политику европейских стран в отношении России.
РИА Новости 08:30
Общество
Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck
Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
CarsWeek.ru 04:11
Здоровье
Больше стало тяжелых форм CoViD-19 в Мурманской области
Если раньше в 90% случаев коронавируса в Мурманской области было бессимптомным, то сейчас в пределах 70% и ниже.
Новости Мурманской области 10:08