Официально подтверждено 22 летальных исхода у пациентов с коронавирусом, сегодня зафиксировали еще одну смерть. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 86 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

В Коми от коронавируса выздоровели еще 19 человек

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