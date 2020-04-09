Коронавирус
FlashNordВ Коми подал в отставку министр здравоохранения
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в республике 2 апреля подал в отставку глава республики Сергей Гапликов. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Уйбу, ранее занимавшего пост заместителя министра здравоохранения России.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.Комиинформ06:37
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Общество
Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля
По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Политика
Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
Происшествия
Заразившая людей главный инфекционист Ставрополья рассказала о «святом долге»
Все контакты Санниковой (несколько десятков человек – студенты, коллеги, пациенты) были обследованы и отправлены на самоизоляцию.
Общество
Сильной вспышке коронавируса в Нью-Йорке нашли объяснение
Ученые, исследовавшие сильную вспышку коронавируса нового типа в Нью-Йорке, нашли ей объяснение: главную роль сыграли пациенты, прилетевшие из Европы.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
Баскетбол
Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2022 год
Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе мужского чемпионата Европы на 2022 год.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
Космос
Американский корабль Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Dragon отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС).
Происшествия
На объекте «Роснефти» произошел пожар
Общество
МВД Удмуртии ужесточит контроль за режимом самоизоляции
С пятницы, 10 апреля, МВД Удмуртии ужесточит контроль за режимом самоизоляции жителей республики.
Общество
В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
За сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии
У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Технологии
«По этическим причинам». Приглянувшийся Пескову «блокатор вирусов» снимут с производства
Недавно появившееся в продаже российское ноу-хау под названием «блокатор вирусов», приглянувшееся пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, снимут с производства.
Общество
Упрощена процедура оформления инвалидности
Председатель правительства отметил, что в связи с этим, необходимость выезда на экспертизы отпадает.
Политика
Скубченко: Зеленский спрятался от проблем страны за карантином
Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что власть пытается списать свою бездеятельность и непрофессионализм на форс-мажорные обстоятельства в виде пандемии коронавируса Карантин для Зеленского — лучше не придумаешь.
Армия и оружие
Коронавирус поразил четвертый американский авианосец
Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов
Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Здоровье
Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин
Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
Происшествия
Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу
В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.