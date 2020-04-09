Коронавирус

FlashNordFlashNordВ Коми подал в отставку министр здравоохранения

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в республике 2 апреля подал в отставку глава республики Сергей Гапликов. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Уйбу, ранее занимавшего пост заместителя министра здравоохранения России.
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с чего всё началось

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.
Комиинформ06:37

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Коронавирус снова ославил Коми на всю Россию

КП - Сыктывкар09:55

Министр здравоохранения республики Коми подал в отставку

Эхо Москвы09:32

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

ТАСС08:09

Глава Минздрава Коми, где наблюдается вспышка Covid-19, подал в отставку

АиФ Коми08:44

Глава Минздрава Коми подал в отставку

ИА БНК07:29

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Комиинформ06:37

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку

7х705:39
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Общество

Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля

По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Ведомости 05:19
Политика

Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
RT на русском 11:03
Политика

Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:56
Происшествия

Заразившая людей главный инфекционист Ставрополья рассказала о «святом долге»

Все контакты Санниковой (несколько десятков человек – студенты, коллеги, пациенты) были обследованы и отправлены на самоизоляцию.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Общество

Сильной вспышке коронавируса в Нью-Йорке нашли объяснение

Ученые, исследовавшие сильную вспышку коронавируса нового типа в Нью-Йорке, нашли ей объяснение: главную роль сыграли пациенты, прилетевшие из Европы.
Lenta.ru 03:38
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Общество

Московские кладбища закрыли для посещения

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
РИА Новости 12:04
Баскетбол

Мужской чемпионат Европы по баскетболу перенесли на 2022 год

Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе мужского чемпионата Европы на 2022 год.
РБК 12:04
Происшествия

В результате обстрела ВСУ погибла жительница ДНР

REGNUM 11:46
Единоборства

Соратник Макгрегора вступился за Хабиба после срыва боя с Фергюсоном

iReactor 09:46
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
РИА Новости 10:47
Космос

Американский корабль Dragon отстыковался от МКС

Американский космический корабль Dragon отстыковался во вторник от Международной космической станции (МКС).
ТАСС 07 апреля в 12:22
Происшествия

На объекте «Роснефти» произошел пожар

Ведомости 08:54
Общество

МВД Удмуртии ужесточит контроль за режимом самоизоляции

С пятницы, 10 апреля, МВД Удмуртии ужесточит контроль за режимом самоизоляции жителей республики.
ГТРК Удмуртия 11:14
Общество

В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии

Российская газета 03:13
Шоу-бизнес

Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке

Говорит Москва 03:47
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Общество

За сутки в России зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Москва 24 03:45
Общество

Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Газета.Ru 11:49
Технологии

«По этическим причинам». Приглянувшийся Пескову «блокатор вирусов» снимут с производства

Недавно появившееся в продаже российское ноу-хау под названием «блокатор вирусов», приглянувшееся пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, снимут с производства.
Секрет фирмы 11:52
Общество

Упрощена процедура оформления инвалидности

Председатель правительства отметил, что в связи с этим, необходимость выезда на экспертизы отпадает.
Замана 10:10
Политика

Скубченко: Зеленский спрятался от проблем страны за карантином

Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что власть пытается списать свою бездеятельность и непрофессионализм на форс-мажорные обстоятельства в виде пандемии коронавируса Карантин для Зеленского — лучше не придумаешь.
Украина.ру вчера в 03:25
Армия и оружие

Коронавирус поразил четвертый американский авианосец

Вслед за вспышкой коронавируса на борту авианосца «Теодор Рузвельт», эпидемия продолжает распространяться по другим кораблям ВМС США.
Московский Комсомолец 07:17
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составлено более 400 протоколов

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин сообщил, что с начала действия режима самоизоляции на нарушителей составлено уже более 400 административных протоколов.
Московский Комсомолец 10:06
Здоровье

Мишустин поручил до 9 апреля внести проект по допвыплатам медикам

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину внести в кабмин до 9 апреля проект нормативного правового акта, который устанавливает стимулирующие выплаты специалистам, работающим с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:33
Происшествия

Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин

Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
РИА Новости 09:23
Происшествия

Многодетная семья на Урале спряталась от коронавируса в лесу

В Свердловской области многодетная семья решила спрятаться от коронивируса в лесу.
BFM.ru 11:21
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