Коронавирус

FlashNordFlashNordВ Коми подал в отставку министр здравоохранения

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в республике 2 апреля подал в отставку глава республики Сергей Гапликов. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Уйбу, ранее занимавшего пост заместителя министра здравоохранения России.
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с чего всё началось

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.
Комиинформ06:37

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Глава Минздрава Коми, где наблюдается вспышка Covid-19, подал в отставку

АиФ Коми08:44

Министр здравоохранения республики Коми подал в отставку

Эхо Москвы09:32

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Комиинформ06:37

Коронавирус снова ославил Коми на всю Россию

КП - Сыктывкар09:55

Глава Минздрава Коми подал в отставку

ИА БНК07:29

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

ТАСС08:09

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку

7х705:39
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Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки

О согласии России сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго РФ.
Новый Век 03:42
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Известия 16:03
Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
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Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Пельменем

Боец ММА Зулузиньо выступил в шоу «Каменные лица» – соревнованиях по спортивным пощечинам.
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Общество

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Здоровье

Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19

Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 12:20
Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
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Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Автоновости дня 06:13
Общество

Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу

РИА Новости вчера в 21:08
Политика

В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
REGNUM 06:27
Экономика

В России упало производство бензина

За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости 14:54
Общество

В Москве создан комитет по борьбе с коронавирусом

Специалисты отмечают, что в последнее время подавляющее большинство случаев пневмонии в Москве вызваны именно новым коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 03:23
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

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Газета.Ru 09:24
Политика

Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус

Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
Московский Комсомолец 11:32
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Авто

В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»

Тарантас Ньюс 12:16
Общество

Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа

"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Российская газета 13:25
Общество

Особое мнение: Виктор Шендерович

В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
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Путин освободил от должности замглавы МВД Романова

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Вести.Ru 15:11
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью

Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
StarHit.ru вчера в 22:00
Гаджеты

LG продемонстрировала новый дизайн смартфона

Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
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Технологии

В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 05:39
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице

Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы

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Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции

В Санкт-Петербурге некоторые предприниматели начали открыто высказывать свое недовольство введенными властями карантинными мерами.
АБН 15:42
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