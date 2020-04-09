Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.

с чего всё началось

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в республике 2 апреля подал в отставку глава республики Сергей Гапликов. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Уйбу, ранее занимавшего пост заместителя министра здравоохранения России.

В Коми подал в отставку министр здравоохранения

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