Коронавирус
FlashNordВ Коми подал в отставку министр здравоохранения
На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в республике 2 апреля подал в отставку глава республики Сергей Гапликов. Президент России Владимир Путин ее принял и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Владимира Уйбу, ранее занимавшего пост заместителя министра здравоохранения России.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сложил с себя полномочия. О своей отставке он заявил 9 апреля. С 10 апреля обязанности министра будет исполнять его зам Игорь Маклаков.Комиинформ06:37
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Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки
О согласии России сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго РФ.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Единоборства
Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Пельменем
Боец ММА Зулузиньо выступил в шоу «Каменные лица» – соревнованиях по спортивным пощечинам.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-19
Минздрав России обновил список препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции.
Общество
В России упрощается порядок регистрации безработных
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление правительства об упрощенном порядке регистрации безработных россиян на бирже труда, передает "Интерфакс".
Авто
Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Общество
Малышева показала, как проверить легкие на устойчивость к коронавирусу
Политика
В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ
Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Общество
В Москве создан комитет по борьбе с коронавирусом
Специалисты отмечают, что в последнее время подавляющее большинство случаев пневмонии в Москве вызваны именно новым коронавирусом.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Политика
Китаю предъявили триллионные иски за коронавирус
Суды США и Израиля рассматривают целый ряд коллективных исков, поданных против властей Китая.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Авто
В сети появились фото французской версии «Москвича-2141»
Общество
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа
"Надо будет - больше средства будут выделены", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в четверг на специальном совещании.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
Политика
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина расплакалась во время последнего интервью
Лидия Николаевна устала от внимания прессы, поэтому приняла решение о том, что это интервью будет последним.
Гаджеты
LG продемонстрировала новый дизайн смартфона
Недавно компания официально распространила эскизы, в которых продемонстрировала новый дизайн смартфона.
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Сергей Собянин: Москва начала выплаты пособий по безработице
Москва начала выплаты пособий по безработице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Происшествия
В Воронеже задержали женщину, которая сбежала из больницы
Полиция в Воронеже задержала женщину, которая была в больнице у отца, госпитализированного с коронавирусом и, отказавшись после этого изолироваться в стационаре, сбежала из клиники.
Общество
Петербургский ресторатор выдвинул ультиматум властям из-за режима самоизоляции
В Санкт-Петербурге некоторые предприниматели начали открыто высказывать свое недовольство введенными властями карантинными мерами.