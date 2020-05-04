Общество

Москва 24Москва 24В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

В городе Усинск (Республика Коми) в преддверии Дня Победы на одном из домов установили баннер с финским солдатом. Как сообщил журналистам руководитель городской администрации Николай Такаев, плакат сняли после обнаружения ошибки.
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с чего всё началось

Власти города в Коми сняли плакат в честь Дня Победы с финским солдатом

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).
Говорит Москва03:36

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В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости09:09

Власти города в Коми сняли плакат в честь Дня Победы с финским солдатом

Говорит Москва03:36

В Усинске сняли баннер, на котором оказалось фото финского солдата

ТАСС07:24

Мэр Усинска извинился за плакат с финским военным к Дню Победы

ИА БНК07:00

В Коми к 9 Мая повесили плакат с фотографией финского фашиста

Pro Город Сыктывкар05:45

В Усинске сняли плакат с фотографией финского солдата

Вести.Ru08:01

В Усинске сняли плакат, посвященный 9 мая, с изображением финского солдата

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