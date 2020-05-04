Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).

с чего всё началось

В городе Усинск (Республика Коми) в преддверии Дня Победы на одном из домов установили баннер с финским солдатом. Как сообщил журналистам руководитель городской администрации Николай Такаев, плакат сняли после обнаружения ошибки.

В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии

Экономика ФНС разъяснила процесс выплаты субсидий пострадавшему бизнесу Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать в России с 1 мая. 351

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 4,8K

Общество В России выросло число жалоб на домашнее насилие Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.

Энергетика Транзит российского газа через Украину упал на 47% Киев, 4 мая 2020, 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%. 5

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 126

Общество Жертв гигантских азиатских шершней обнаружили в США Как считают ученые, к которым обратилось CNN, пчелы стали жертвами гигантских азиатских шершней.

Армия и оружие Академик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК". 17

Общество В России появятся новые штрафы для автомобилистов В России готовятся вводить новые штрафы для автонарушителей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. 1

Политика Ашимбаев назначен новым спикером сената Казахстана Напомним, что ранее в понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого заместителя руководителя президентской администрации Маулена Ашимбаева депутатом сената республики.

Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 295

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио. 424

Здоровье В Омске больницу закрыли на карантин Городская клиническая больница № 1 в Омске закрыта с понедельника на двухнедельный карантин из-за подозрения на заражение сотрудников коронавирусом.

Здоровье В Приморье резко увеличилось количество заражённых коронавирусом Владивосток, 5 мая 2020, 03:55 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба. 26

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 126

Общество Особое мнение: Николай Усков Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.