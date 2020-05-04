Общество
Москва 24В Коми повесили плакат к 9 Мая с солдатом финской армии
В городе Усинск (Республика Коми) в преддверии Дня Победы на одном из домов установили баннер с финским солдатом. Как сообщил журналистам руководитель городской администрации Николай Такаев, плакат сняли после обнаружения ошибки.
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с чего всё началось
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).Говорит Москва03:36
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