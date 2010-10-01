Общество
RT на русскомВ Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека. Обращение Уйбы размещено на странице Республики Коми во «ВКонтакте».
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Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
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Проанализировав видео, ученые пришли к выводу, что капли слюны остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14, в среднем – 12 минут.
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Заммэра отметила, что Москва опубликовала эти данные сознательно и самостоятельно, чтобы их могли использовать все.
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Трамп рассказал о смерти пятерых своих знакомых от коронавируса
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В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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В МЧС сообщили, что в здании торгового комплекса в Ленинградской области произошло возгорание.
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В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ
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В США рассказали об опасности российских систем РЭБ
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