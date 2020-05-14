Общество

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Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека. Обращение Уйбы размещено на странице Республики Коми во «ВКонтакте».
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В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

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Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе

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