Общество
RT на русскомВ Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека. Обращение Уйбы размещено на странице Республики Коми во «ВКонтакте».
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Футбол
МЮ готов повысить зарплату Грилиша в два раза
В настоящее время Грилиш зарабатывает 60 000 фунтов стерлингов в "Астон Вилле", и МЮ готов платить футболисту 120 000 фунтов еженедельно.
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В 1983 году – ремейк с Аль Пачино и Мишель Пфайффер в главных ролях, снятый режиссером Брайаном де Пальмой, стал классикой и получил три номинации на «Золотой глобус».
МИР 24 16:31
Общество
Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах
Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
Известия 15:50
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru 14:32
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она.
RT на русском 16:10
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Здоровье
В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы
В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb 16:04
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Экономика
Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Запас прочности меньше квартала Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РБК 17:00
Футбол
Геркус раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным
В четверг стало известно, что Семин 31 мая оставит свой пост, поскольку руководство «Локо» решило не пролонгировать с 73-летним прославленным тренером сотрудничество.
ProstoProSport 16:30
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска 12:08
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий вчера в 12:43
Политика
Убравшему памятник Коневу главе района Праги пригрозили отставкой
Главе района Праги-6 Ондржею Коларжу, по инициативе которого был демонтирован памятник маршалу Победы Ивану Коневу, пригрозили отставкой районные депутаты от Пиратской партии Чехии, 13 мая сообщает портал Aktualne.cz.
ИА Красная Весна вчера в 13:20
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Происшествия
СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей
Российская газета 11:13
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 05:47
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Rambler News Service 09:12
Наука
В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев.
РИА Новости 13:44
Общество
От коронавируса скончался уже пятый насельник Троице-Сергиевой лавры
Как отмечено в официальном Telegram-канале группы, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко) скончался от осложнений коронавирусной инфекции.
Росбалт 15:45
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда 14:35
Общество
Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты
С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей.
Канал 7+ 12 мая в 14:25
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Авто
Объявлена дата продаж нового Kia Sorento
Компания Kia определилась со временем вывода на рынок кроссовера Kia Sorento следующего поколения.
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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
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