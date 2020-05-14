Врио главы Республики Коми Владимир Уйба сообщил о смягчении режима ограничений — в регионе разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по два человека. Обращение Уйбы размещено на странице Республики Коми во «ВКонтакте».

В Коми разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Футбол МЮ готов повысить зарплату Грилиша в два раза В настоящее время Грилиш зарабатывает 60 000 фунтов стерлингов в "Астон Вилле", и МЮ готов платить футболисту 120 000 фунтов еженедельно.

Кино Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом» В 1983 году – ремейк с Аль Пачино и Мишель Пфайффер в главных ролях, снятый режиссером Брайаном де Пальмой, стал классикой и получил три номинации на «Золотой глобус». 2

Общество Преподаватели МГУ прокомментировали письмо о домогательствах Накануне студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо студентов, аспирантов, преподавателей и выпускников МГУ, а также студентов и профессоров других вузов против злоупотреблений и харассмента в университетской среде. 117

Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России «Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», — добавила она. 50

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 544

Общество Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА. 2,3K

Здоровье В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился. 16

Политика Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня "Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России. 6

Экономика Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры Запас прочности меньше квартала Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Футбол Геркус раскритиковал руководство «Локомотива» за расставание с Семиным В четверг стало известно, что Семин 31 мая оставит свой пост, поскольку руководство «Локо» решило не пролонгировать с 73-летним прославленным тренером сотрудничество.

Здоровье Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику. 2

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 277

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Политика Убравшему памятник Коневу главе района Праги пригрозили отставкой Главе района Праги-6 Ондржею Коларжу, по инициативе которого был демонтирован памятник маршалу Победы Ивану Коневу, пригрозили отставкой районные депутаты от Пиратской партии Чехии, 13 мая сообщает портал Aktualne.cz.

Общество На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов. 32

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ В настоящее время рассматривается начало основного периода сдачи ЕГЭ с 19 июня и позже, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. 116

Наука В Германии рассказали о результатах испытаний вакцины от COVID-19 Позитивные результаты тестов вакцины от COVID-19 получены на доклинической стадии исследования, сообщила в четверг немецкая фармацевтическая компания CureVac, которая в июне планирует начать испытания препарата при участии добровольцев. 16

Общество Астраханцы начали массово подавать заявления на единовременные выплаты С сегодняшнего дня, согласно официальному заявлению ПФР, россияне могут обратиться за единовременной выплатой на детей в размере 10 тысяч рублей. 3

Здоровье Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый. 18

Авто Объявлена дата продаж нового Kia Sorento Компания Kia определилась со временем вывода на рынок кроссовера Kia Sorento следующего поколения.