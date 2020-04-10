Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Коми сменился министр здравоохранения

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Соответствующее постановление подписал врио главы Коми Владимир Уйба. Новым министром стала Виктория Филин.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Республики Коми отправлен в отставку, соответствующее распоряжение
 подписал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба.
Газета.Ru05:52

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