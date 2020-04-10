Политика
КоммерсантъВ Коми сменился министр здравоохранения
В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Соответствующее постановление подписал врио главы Коми Владимир Уйба. Новым министром стала Виктория Филин.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Республики Коми отправлен в отставку, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба.Газета.Ru05:52
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Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
Армия и оружие
Учения похоронной роты армии США попали на фото
На базе армии США Форт Ли в Вирджинии состоялась тренировка 111-й отдельной квартирмейстерской роты.
Общество
Роспотребнадзор выпустит три вакцины от коронавируса
Ведомство готовит к выпуску три варианта вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Общество
В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.
Политика
Чрезвычайно удобные меры для властей: экономист заявил об угрозе усиления госкапитализма из-за COVID-19
Меры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, которые являются оправданными в экстремальной ситуации, могут оказаться «чрезвычайно удобными» для российских властей.
Общество
В столице ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Футбол
«Зенит» составил символическую сборную из капитанов
«Зенит» составил символическую сборную капитанов клуба по количеству проведённых игр.
Шоу-бизнес
«Ушлая интриганка»: Степан Джигарханян уличил Виталину Цымбалюк во лжи
В социальных сетях скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала инициатором конфликта, заявив, что сын режиссера всю жизнь живет на деньги своего звездного отца.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Наука
Нашли препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Как сообщает МедиаПоток, такое свойство австралийские ученые приписывают антипаразитарному препарату, который в лабораторных опытах показал, что способен сокращать число возбудителей коронавируса в клетках уже через два дня после применения.
Политика
Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья
Из-за иска Православного палестинского общества окружной суд Иерусалима приостановил перерегистрацию Александровского подворья на Россию, сообщили в посольстве.
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Авто
Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto
Как пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», обновление версии Lada 4x4 Bronto перенесли на середину 2020 года.
Происшествия
В Бурятии завели дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом
В Бурятии возбудили уголовное дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом, ложную информацию распространяют из-за границы, сообщается на сайте СК РФ.
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Здоровье
У сотрудника Псковской городской больницы подозревают коронавирус
У сотрудника Псковской городской больницы подозревают коронавирус. Об этом сообщил в своем Инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
Общество
В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом
В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Армия и оружие
Турция продолжает перебрасывать военных в Сирию на фоне коронавируса
Анкара продолжает расширять свое военное присутствие в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Замминистра исключили из «Единой России» после скандала в аэропорту
Партия «Единая Россия» исключила из своих рядов заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Гаджеты
Таких смартфонов сейчас уже не делают. 350-долларовый LG Style3 получил Snapdragon 845, экран OLED высокого разрешения и защиту от воды
Компания LG, наверное, единственная в мире, которая по каким-то причинам в некоторых своих новых устройствах использует весьма старые флагманские однокристальные системы.