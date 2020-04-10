с чего всё началось

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Соответствующее постановление подписал врио главы Коми Владимир Уйба. Новым министром стала Виктория Филин.

Общество Роспотребнадзор выпустит три вакцины от коронавируса Ведомство готовит к выпуску три варианта вакцины от коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество В Самарской области решают, кто выйдет на работу с понедельника Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что расширение перечня отраслей и предприятий, которые смогут выйти с понедельника на работу, стало возможным благодаря принятым в Самарской области мерам профилактики.

Шоу-бизнес «Ушлая интриганка»: Степан Джигарханян уличил Виталину Цымбалюк во лжи В социальных сетях скандальная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз стала инициатором конфликта, заявив, что сын режиссера всю жизнь живет на деньги своего звездного отца.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Наука Нашли препарат, убивающий коронавирус за 48 часов Как сообщает МедиаПоток, такое свойство австралийские ученые приписывают антипаразитарному препарату, который в лабораторных опытах показал, что способен сокращать число возбудителей коронавируса в клетках уже через два дня после применения.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Игры Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.