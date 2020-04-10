с чего всё началось

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Соответствующее постановление подписал врио главы Коми Владимир Уйба. Новым министром стала Виктория Филин.

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.

Экономика На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей "Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.

Общество Правительство определило правила возврата денег туристам Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.

Политика В Швеции призвали возобновить санкции против России Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.

Общество Владимир Путин обратился к главам регионов России Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.

Энергетика ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Футбол Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро.

Общество Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать» Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.

Общество В Омске продлят действие режима самоизоляции Напоминаем, что режим самоизоляции в Омске действует с 1 апреля, позже его продлили до 12 апреля.

Экономика Visa и MasterCard могут повысить комиссии по карточным операциям Сегодня, 10 апреля 2020 года, стало известно, что международные платёжные системы Visa и MasterCard планируют в этом году повысить комиссии по карточным операциям.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.

Экономика Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.