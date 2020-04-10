Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Коми сменился министр здравоохранения

В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Соответствующее постановление подписал врио главы Коми Владимир Уйба. Новым министром стала Виктория Филин.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Республики Коми отправлен в отставку, соответствующее распоряжение
 подписал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба.
Газета.Ru05:52

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В Коми сменился глава минздрава на фоне роста числа заболевших COVID-19

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Виктория Филин назначена на должность зампредседателя Правительства Коми – министра здравоохранения

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ИА БНК06:15
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Экономика

Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Газета.Ru 05:30
Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Экономика

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"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
Общество

Правительство определило правила возврата денег туристам

Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
Вестник Кавказа 04:40
Политика

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Политика

ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину

Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
REGNUM 04:37
Общество

В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Калужский перекресток вчера в 17:34
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
РИА Новости 09:02
Общество

Владимир Путин обратился к главам регионов России

Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
ГТРК Псков 08 апреля в 09:07
Кино

Netflix или Apple TV+ могут показать новый фильм Мартина Скорсезе

ГЛАС.RU 06:08
Энергетика

ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Дождь вчера в 18:43
Общество

Загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне воздух окутает Киев

Lenta.ru 08:44
Футбол

Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро

Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро.
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Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»

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REGNUM 09:27
Общество

В Омске продлят действие режима самоизоляции

Напоминаем, что режим самоизоляции в Омске действует с 1 апреля, позже его продлили до 12 апреля.
Исильпресс 08 апреля в 20:22
Происшествия

В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены

В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Lenta.ru 07:49
Экономика

Visa и MasterCard могут повысить комиссии по карточным операциям

Сегодня, 10 апреля 2020 года, стало известно, что международные платёжные системы Visa и MasterCard планируют в этом году повысить комиссии по карточным операциям.
Саминвестор 02:43
Шоу-бизнес

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Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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Экономика

Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем

Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
News.ru 09:20
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Общество

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За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
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«Дело реставраторов» дошло до суда

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Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
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Общество

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Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Общество

Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции

Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
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В России из-за пандемии ограничили продажу разливного пива.
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Общество

Мексика согласовала с США снижение добычи нефти

Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.
Газета.Ru 08:41
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