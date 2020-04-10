Политика
КоммерсантъВ Коми сменился министр здравоохранения
В Коми от занимаемой должности был освобожден министр здравоохранения республики Дмитрий Березин. Соответствующее постановление подписал врио главы Коми Владимир Уйба. Новым министром стала Виктория Филин.
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Министр здравоохранения Республики Коми отправлен в отставку, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба.Газета.Ru05:52
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Экономика
Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Общество
Правительство определило правила возврата денег туристам
Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину
Как сообщало ИА REGNUM, рост рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина ВЦИОМ зафиксировал после его второго обращения к согражданам 2 апреля.
Общество
В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии
В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
Общество
Владимир Путин обратился к главам регионов России
Президент начал совещание с неотложной и общей для всех регионов задачи – повышенная готовность медучреждений и существенное наращивание их ресурсов и возможностей.
Энергетика
ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Футбол
Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро
Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро.
Общество
Даунинг-стрит: Борис Джонсон «только начал выздоравливать»
Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
Общество
В Омске продлят действие режима самоизоляции
Напоминаем, что режим самоизоляции в Омске действует с 1 апреля, позже его продлили до 12 апреля.
Происшествия
В российской колонии заключенные устроили бунт и вскрыли вены
В иркутской колонии №15 осужденные устроили бунт после избиения сотрудником одного из заключенных.
Экономика
Visa и MasterCard могут повысить комиссии по карточным операциям
Сегодня, 10 апреля 2020 года, стало известно, что международные платёжные системы Visa и MasterCard планируют в этом году повысить комиссии по карточным операциям.
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Экономика
Песков: уступка РФ по сокращению добычи нефти не является проигрышем
Решение Российской Федерации пойти на уступки и сократить нефтедобычу в рамках общих усилий по стабилизации рынка не является проигрышем, напротив, это позволило избежать хаоса в мировой экономике.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
Кино
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
Сериал о «карантинной любви» решил снять Константин Богомолов: в основе «Безопасных связей» истории сразу трех пар,у которых во время самоизоляции развиваются отношения.
Происшествия
«Дело реставраторов» дошло до суда
Общество
Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Общество
Власти Москвы объявят о введении цифровых пропусков на время изоляции
Источник, близкий к мэрии столицы, сказал РБК, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве.
Общество
В России начали ограничивать продажу пива
В России из-за пандемии ограничили продажу разливного пива.
Общество
Мексика согласовала с США снижение добычи нефти
Решение о сокращении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки согласовано с США, заявил Обрадор.