Здоровье
ИА БНКВ Коми снижается число людей на карантине по коронавирусу
Официально подтвержден 21 (+1) случай летального исхода у пациентов с коронавирусом. За последние сутки сняли с медучета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 121 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
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В Коми с медицинского учета по подозрению на КОВИД за сутки сняли 43 человека
Невские Новости26 мая в 08:18
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Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Происшествия
В Кирове семеро детей заразились коронавирусом в детском саду
Семеро детей заразились коронавирусом в детском саду в Кирове, они госпитализированы, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 07:44
Общество
Уткин не хочет сравнивать зарплаты врачей и футболистов
Василий Уткин объяснил, почему некорректно сравнивать зарплаты врачей и футболистов.
Спорт день за днем 06:38
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Музыка
Певица Леди Гага выпустила альбом Chromatica
NME сообщает о том, что певица Леди Гага выложила новый альбом под названием Chromatica.
Pravda.Ru 05:39
Фигурное катание
«Женщины в конечном итоге слабы»: Заслуженный тренер России объяснил спад в карьере Евгении Медведевой
Спорт день за днем 06:53
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
Минтруд разрешит закупать маски компаниям за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты РФ выдвинуло инициативу о разрешении закупки за счет страховых взносов медицинских масок и одноразовых перчаток для сотрудников предприятий и компаний.
Live24 06:50
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество
В России планируют увеличить размер пособия по безработице
В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы.
Ёлдаш 27 мая в 11:14
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Автоспорт
«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
Чемпионат 06:51
Общество
Суд оштрафовал владельца склада «Красного и белого» в Екатеринбурге
Железнодорожный суд Екатеринбурга оштрафовал владельца склада торговой сети «Красное и белое» в Екатеринбурге - компанию «Абсолют» - на 450 тыс. руб. за нарушение санэпидемнорм.
Rambler News Service 07:12
Общество
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье
Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
Общество
В Калужской области до 15 июня продлен режим повышенной готовности
Глава региона Владислав Шапша подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в Калужской области до 15 июня.
ТРК Ника 06:42
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Политика
Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»
Twitter пометил сообщение президента Дональда Трампа, связанный с протестами в Миннеаполисе, как твит, нарушающий правила соцсети «в отношении героизации насилия».
РБК 07:48
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Футбол
В Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола.
ProstoProSport вчера в 15:00
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Энергетика
Сечин: «Роснефть» выполнит все обязательства по поставкам нефти
"Роснефть" без всякого сомнения выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Вести.Ru 04:38
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59