Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).

с чего всё началось

Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" руководитель городской администрации Николай Такаев.

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

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