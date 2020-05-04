Общество
РИА НовостиВ Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
Власти Усинска (Республика Коми) распорядились снять баннер с финским солдатом, который установили на одном из домов в преддверии Дня Победы. Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" руководитель городской администрации Николай Такаев.
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с чего всё началось
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).Говорит Москва03:36
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Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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За сутки 39 случаев коронавируса подтвердилось в Хабаровском крае
В Хабаровском крае подтвердилось еще 39 случаев коронавируса. Все заболевшие – из столицы региона, из числа контактов ранее заболевших.
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Умер автор песен «Ласкового мая»
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Здоровье
Ношение медицинской маски может стать обыденным явлением
«Ношение маски станет привычным и обыденным действием — таким же, как ежедневная чистка зубов», — считает врач.
Live24 10:59
Здоровье
Врач объяснил опасность антибиотиков для профилактики коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность употребления антибиотиков для профилактики коронавируса в своем Instagram.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Экономика
Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
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Космос
Ученые обнаружили в Антарктиде следы марсианской органики
В упавшем в Антарктиде марсианском метеорите обнаружили древние азотосодержащие молекулы.
РЕН ТВ 02 мая в 07:25
Происшествия
В Чувашии толпа попыталась отбить пьяного водителя у полицейского
Инцидент произошел ночью 3 мая. Сотрудник ГИБДД попытался остановить пьяного водителя на ВАЗ-2109, но тот решил скрыться.
НТВ 13:11
Армия и оружие
В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
Общество
Режим ЧС в Японии продлен до 31 мая
Вести.Ru 05:12
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем
Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.
Lenta.ru 10:16
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
В Турции прирост случаев коронавируса достиг месячного минимума
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1614 — это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 127 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 13:39
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Футбол
«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями
"Герта" приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Самолона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 15:01
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
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Музыка
Анна Плетнева и Влад Топалов сняли клип в образах Панды и Попугая
Исполнители снялись в образах своих героев из шоу "Маска" телеканала НТВ – Панды (Топалов) и Попугая (Плетнева).
ИА InterMedia 04:48
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Здоровье
Когда в Екатеринбурге начнут работать детские сады: отвечает губернатор Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает публиковать в своем Instagram ответы на вопросы уральцев, касающиеся темы коронавируса и режима самоизоляции.
КП - Екатеринбург 11:03
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54