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В Коми введен режим повышенной готовности
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Повторим, пункты указа носят рекомендательный характер. По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.В источнике
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