Яндекс НайтиБудьте в ПлюсеВойтиПоискКартинкиВидеоКартыМаркетНовостиПереводчикЭфирКоллекцииКьюУслугиМузыкаДискПочтаВсеЕщёГлавноеЕщёСШАЕщёИнтересноеЕщёПолитикаЕщёОбществоЕщёЭкономикаЕщёВ миреЕщёСпортЕщёПроисшествияЕщёКультураЕщёТехнологииЕщёНаукаЕщёАвтоЕщёрекламаГлавноеФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавирусаТорговые сети в России начали запасаться продуктамиРоссиян уведомят о размере будущей пенсииТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-ЙоркеПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавирусаВ Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому домуМинобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучениеПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом«Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧРНазваны потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефтьНемецкий журналист оценил шансы Little Big на ЕвровиденииКитай предупредили о второй волне заражения коронавирусомАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусомМоя ВоркутаВ Коми введен режим повышенной готовностиPro Город Сыктывкар5Pro Город СыктывкарПолитика СегодняТК ЗвездаИА БНКОбщественное телевидение РоссииСмотрите также Телеканал 360°1:18Торговые сети в России начали запасаться продуктамиВести.Ru17:55Мировые цены на нефть упали на 5%Телеканал 360°0:23Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 годуМИР 240:45Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантинТелеканал 360°0:24Банки начали повышать ставки по ипотекеРифей-Пермь0:24Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусеИзвестия0:41Немецкий журналист оценил шансы Little Big на ЕвровиденииТелеканал 360°0:31В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человекДождь0:48Дерипаска призвал ввести в России полный карантинИзвестия0:46Казахстан закрывает границу с Россией из-за коронавирусаПятый канал0:26В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому домуНТВ1:57Фадеев назвал Наргиз лицемерным человекомPiter.tv0:46Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по ДонбассуДождь0:38ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в ИталииPiter.tv0:46Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучениеДождь0:41Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человекПятый канал0:50Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работеРЕН ТВ0:25ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавирусаТелеканал 360°1:18Торговые сети в России начали запасаться продуктамиВести.Ru12:51Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»РЕН ТВ2:26«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавирусаПятый канал0:26В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому домуPiter.tv0:46Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучениеPiter.tv0:46Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусомИзвестия0:41Немецкий журналист оценил шансы Little Big на ЕвровиденииКомсомольская правда4:25Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусомПятый канал0:39Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусомПовторим, пункты указа носят рекомендательный характер. По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.В источнике Оценить10Комментировать11Подробнее о событии Сергей Гапликов обратился к жителям Коми в связи с угрозой коронавирусаИА БНК 16:06В Коми объявлен режим повышенной готовности из-за коронавирусаКомиинформ 15:37 В Коми вводится запрет на массовые мероприятияТАСС 17:41рекламаГлавноеФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавирусаТорговые сети в России начали запасаться продуктамиРоссиян уведомят о размере будущей пенсииТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-ЙоркеПравительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавирусаВ Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому домуМинобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучениеПутин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом«Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧРНазваны потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефтьНемецкий журналист оценил шансы Little Big на ЕвровиденииКитай предупредили о второй волне заражения коронавирусомАктриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусомТорговые сети в России начали запасаться продуктамиРоссийские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия.Мировые цены на нефть упали на 5%Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началомПо мнению профессора Городского университета Гонконга Ван Цзянюя, объявлением чрезвычайного положения Дональд Трамп попытался мобилизовать нацию для борьбы с пандемией.Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчикРанее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.рекламаБольшинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 годуНовый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.Повесить табличку со шрифтом Брайля обязала аптеку прокуратура ЕАОПрокуратура Облученского района Еврейской автономной области провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения условий доступности на объектах системы здравоохранения, сообщили корр. РИА Биробиджан в прокуратуре ЕАО.Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантинПредседатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.Банки начали повышать ставки по ипотекеБанки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.рекламаОбнуление Терешковой: Не ту тетю Валю выбрали спасать ПутинаВполне логично было бы доверить такую возможность выказать лояльность действующей власти другой «тёте Вале» – Валентине Матвиенко.Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-ЙоркеПрезидент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.В Чехии ввели общенациональный карантинПравительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусеПриём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.рекламаСемь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.Немецкий журналист оценил шансы Little Big на ЕвровиденииЖурналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин отреагировал на решение отправить на Евровидение от России группу Little Big, оценив при этом шансы коллектива на победу в конкурсе.В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человекВ КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.рекламаДерипаска призвал ввести в России полный карантинРоссийский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.Казахстан закрывает границу с Россией из-за коронавирусаС полуночи 16 марта Республика Казахстан приостанавливает пропуск российских граждан по внутренним паспортам.В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому домуВ Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.Фадеев назвал Наргиз лицемерным человекомМузыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал разрыв творческих и финансовых отношений с певицей Наргиз Закировой.рекламаВо Владивостоке из-за опасности коронавируса закрыли Центр современного искусства «Заря»Во Владивостоке Центр современного искусства "Заря" закрыл свои двери для посетителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по ДонбассуПервый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.Фильм «Бладшот» возглавил российский прокат в минувшие выходныеФильм "Бладшот" (Bloodshot) стал лидером российского проката, собрав 177 млн рублей за минувшие выходные.В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.рекламаРоссию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границРешение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в ИталииВысокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучениеМинистерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в ЕвропеМногие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.рекламаЖертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человекГлава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работеМэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.