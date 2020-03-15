Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится в республике Коми в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Гапликов.
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Сергей Гапликов обратился к жителям Коми в связи с угрозой коронавируса

ИА БНКвчера в 16:06

В Коми объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Комиинформвчера в 15:37

В Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 16:27

В Коми ввели режим повышенной готовности

Российская газетавчера в 16:20

В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

REGNUMвчера в 15:55

В Коми введен режим повышенной готовности

Моя Воркутавчера в 16:50

В Коми введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

ТК Звездавчера в 17:48
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Политика

Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 14 марта в 05:43
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Авто

В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Гаджеты

Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2

Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Известия 00:24
Политика

Украинские журналисты пожаловались на Порошенко

Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Газета.Ru вчера в 09:41
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Политика

Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели

В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Эхо Москвы вчера в 22:04
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Происшествия

На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян

РИА Новости 13 марта в 10:07
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru вчера в 10:46
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Политика

В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России

Вести.Ru вчера в 23:11
Музыка

В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

РБК вчера в 21:24
Экономика

ЕАО получит 1,13 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Еврейская автономная область получит 1,13 млрд рублей федеральных средств для обеспечения сбалансированности регионального бюджета по доходам и расходам.
ТАСС вчера в 23:38
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 12 марта в 21:40
Хоккей

Бобровский пожертвует $100 тысяч работникам арены «Флориды»

Сергей Бобровский, видя пожертвования игроков НБА, пообещал выделить 100 тысяч долларов на зарплату работникам арены, которые лишились мест из-за вынужденной паузы в НХЛ.
Нева Спорт 14 марта в 02:37
Футбол

УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года

Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Sport.ru вчера в 17:14
Здоровье

Школьные каникулы на Колыме продлятся до 5 апреля

Приказ о мерах профилактики коронавирусной инфекции выпустило минобразования региона Фото: dixinews.kz В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции региональный минобр выпустил Приказ об усилении санитарных мероприятий в образовательных организациях Магаданской области.
Магаданская правда вчера в 23:55
Армия и оружие

Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии

Военное дело вчера в 12:07
Общество

Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК 14 марта в 11:02
Политика

Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса

Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, рассказали, какие они принимают меры для защиты от коронавируса, который представляет наибольшую опасность для людей старшего поколения.
РИА Новости вчера в 21:09
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 01:10
Космос

ILS получает одобрение на рынок запусков ракет Союз

В своем интервью на конференции Satellite 2020 Лурадур сказала, что она взволнована тем, что взяла на себя управление компанией, которая в последние годы боролась за завоевание бизнес рынка для ракеты «Протон».
AstroNews.ru 13 марта в 07:10
Армия и оружие

СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма

Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известия вчера в 21:38
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Сергей Анатольевич Гапликов
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Глава Республики Коми с 22 сентября 2016. Член Президиума Коми Регионального отделения политического совета «Единой России».
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