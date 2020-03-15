Режим повышенной готовности вводится в республике Коми в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Гапликов.

Политика Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Гаджеты Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2 Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.

Общество Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.

Политика Украинские журналисты пожаловались на Порошенко Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.

Общество Российские торговые сети создают запасы продуктов Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.

Хоккей Бобровский пожертвует $100 тысяч работникам арены «Флориды» Сергей Бобровский, видя пожертвования игроков НБА, пообещал выделить 100 тысяч долларов на зарплату работникам арены, которые лишились мест из-за вынужденной паузы в НХЛ.

Здоровье Школьные каникулы на Колыме продлятся до 5 апреля Приказ о мерах профилактики коронавирусной инфекции выпустило минобразования региона Фото: dixinews.kz В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции региональный минобр выпустил Приказ об усилении санитарных мероприятий в образовательных организациях Магаданской области.

Политика Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, рассказали, какие они принимают меры для защиты от коронавируса, который представляет наибольшую опасность для людей старшего поколения.

Экономика Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.