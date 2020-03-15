Коронавирус
РИА НовостиВ Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности вводится в республике Коми в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Гапликов.
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Политика
Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Авто
В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили
На фоне обвала курса рубля компании АвтоВАЗ и Renault рассматривают возможность повысить цены на свои автомобили.
Гаджеты
Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2
Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Политика
Украинские журналисты пожаловались на Порошенко
Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Политика
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Происшествия
На лайнере Costa Magica, где выявили коронавирус, находятся 30 россиян
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Политика
В Крыму отмечают шесть лет со дня возвращения в состав России
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
Экономика
ЕАО получит 1,13 млрд рублей на сбалансированность бюджета
Еврейская автономная область получит 1,13 млрд рублей федеральных средств для обеспечения сбалансированности регионального бюджета по доходам и расходам.
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Хоккей
Бобровский пожертвует $100 тысяч работникам арены «Флориды»
Сергей Бобровский, видя пожертвования игроков НБА, пообещал выделить 100 тысяч долларов на зарплату работникам арены, которые лишились мест из-за вынужденной паузы в НХЛ.
Футбол
УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года
Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Здоровье
Школьные каникулы на Колыме продлятся до 5 апреля
Приказ о мерах профилактики коронавирусной инфекции выпустило минобразования региона Фото: dixinews.kz В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции региональный минобр выпустил Приказ об усилении санитарных мероприятий в образовательных организациях Магаданской области.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
Политика
Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса
Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, рассказали, какие они принимают меры для защиты от коронавируса, который представляет наибольшую опасность для людей старшего поколения.
Экономика
Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса
«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Космос
ILS получает одобрение на рынок запусков ракет Союз
В своем интервью на конференции Satellite 2020 Лурадур сказала, что она взволнована тем, что взяла на себя управление компанией, которая в последние годы боролась за завоевание бизнес рынка для ракеты «Протон».
Армия и оружие
СМИ рассказали о препятствии для кораблей НАТО при разведке у Крыма
Приближающиеся к границам России в Черном море в районе Крыма корабли НАТО практически не могут вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).