Происшествия
BFM.ruВ Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
По данным МЧС, пожар начался в 16:55 мск на объекте нефтеперерабатывающего завода. Уже в 17:08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Площадь горения на НПЗ в Ухте составляет 1 тысячу квадратных метров на установке гидродепарафинизации дизельного топлива.
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