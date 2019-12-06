Общество

ИзвестияИзвестияЗапашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 6 декабря. По его словам, это высказывание не касается обычных футбольных фанатов.
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с чего всё началось

Эдгард Запашный: Главного дрессировщика выбираем раз в шесть лет

После презентации проекта Народный артист России, дрессировщик и генеральный директор Большого цирка Эдгард Запашный дал интервью корреспондентам "Спорта День за Днем", из которого вы узнаете: – что общего в профессиях Запашного и Черчесова?
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Запашный призвал «крошить» матерящихся болельщиков

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Запашный заявил о желании «покрошить» матерящихся футбольных фанатов

РБК06:07

Член комитета по этике РФС прокомментировал слова Запашного о фанатах

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Тихонов раскритиковал Запашного за слова о фанатах

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Запашный призвал «покрошить и переломать» матерящихся на стадионах фанатов

Lenta.ru04:38

В РФС осудили призыв Запашного «крошить» фанатов за мат на стадионе

Газета.Ru08:02

Милонов: «Запашный был не в настроении. Он не может вызвать ОМОН и применить силу против фанатов»

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В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
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Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
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SSJ100 вынужденно сел во «Внуково» после вылета в Надым

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Как сообщало ИА REGNUM, в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре считают, что в России надо создать общую систему оплаты труда учителей.
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Происшествия

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В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
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Общество

Матвиенко предложила наказать Новака и возмутилась импортной петрушкой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках ежегодного совещания со статс-секретарями — заместителями глав федеральных органов исполнительной власти высказала недовольство работой Минсельхоза и Минэнерго, передает корреспондент РБК.
РБК 09:18
Происшествия

В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях

Российская газета вчера в 07:22
Происшествия

СК предъявил обвинения жителю Кубани по факту утечки данных в РЖД

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России предъявило обвинения жителю Краснодарского края по факту утечки персональных данных руководства и работников РЖД, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 6 декабря.
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Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

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Известный математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов скончался 3 декабря 2019 года в Москве.
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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
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Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности

В России достигнута макроэкономическая стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Германии в Сочи.
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Украина показала панораму «лунной базы»

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ПАСЕ не будет отказывать в полномочиях российской делегации из-за Крыма

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, хотя полуостров стал государственным субъектом демократическим путем в результате народного референдума.
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От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний

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Эдгард Запашный
Телеведущий
Представитель известной цирковой династии Запашных в четвёртом поколении. Народный артист Российской Федерации. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».
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