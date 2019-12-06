Спорт день за днем

После презентации проекта Народный артист России, дрессировщик и генеральный директор Большого цирка Эдгард Запашный дал интервью корреспондентам "Спорта День за Днем", из которого вы узнаете: – что общего в профессиях Запашного и Черчесова?

с чего всё началось

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 6 декабря. По его словам, это высказывание не касается обычных футбольных фанатов.

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Спорт день за днем

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