Политика
РИА НовостиВ «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
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с чего всё началось
Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Подозрение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным.Коммерсантъ07:32
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Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
В конце прошлого года в сети появилась новость о том, что готовится сценарий к биографическому фильму о Халке Хогане.
SM News 09:31
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Общество
Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Финансы
Официальный курс евро достиг 81,47 рубля
Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.
Газета.Ru 07:06
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Общество
В МИД РФ предрекли соцсетям перестройку
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что социальным сетям предстоит перестройка.
АБН 08:41
Гаджеты
Идеальный процессор 2020 года? Ryzen 7 4700G показывает впечатляющий разгонный потенциал «на воздухе»
Не исключено, что в данном случае свою роль играет монолитный кристалл в основе APU, взятый прямиком с мобильных гибридных процессоров Ryzen 4000.
iXBT.com 02:47
Общество
В Москве задерживают участников пикетов в поддержку Ивана Сафронова
Во вторник, 7 июля, в Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали не менее семи человек, которые встали в одиночные пикеты в поддержку советника главы «Роскосмоса», экс-корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
Форпост Северо-Запад 09:30
Общество
ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.
Известия вчера в 18:09
Политика
Шнуров стал сопредседателем «Партии роста»
Neva.Today 08:04
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Политика
Порошенко припомнили поздравление Путина с Днем России
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Ирина Верещук припомнила экс-президенту Украины Петру Порошенко то, что он поздравил Владимира Путина с Днем России в 2014 году, когда уже шел военный конфликт в Донбассе.
Lenta.ru 06:16
Футбол
Агент Смолова: «В „Сельте“ нормально относятся к Фёдору»
Напомним, что контракт Смолова принадлежит "Локомотиву", а за "Сельту" он выступает на правах аренды.
Soccer.ru 08:38
Здоровье
Онищенко: коронавирус может циркулировать в РФ осенью и зимой
COVID-19 может циркулировать в стране предстоящей осенью и зимой наряду с прочими возбудителями острых респираторных заболеваний, но не более того, рассказал ТАСС Онищенко.
Дума ТВ 07:25
Киберспорт
Показан трейлер игры Shadow Warrior 3
Компания-издатель Devolver Digital совместно со студией-разработчиком Flying Wild Hog официально анонсировали игру Shadow Warrior 3. Авторы показали дебютный трейлер и немного рассказали о проекте шутера от первого лица.
Inc-news.ru 03:35
Общество
Россияне попытались за раз вывезти из Шанхая 70 домашних животных
Россияне, планировавшие в воскресенье, 4 июля, покинуть Шанхай рейсом «Аэрофлота», хотели вывезти сразу 70 домашних животных.
Известия 09:14
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю
По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Service 08:04
Общество
В Геленджике из-за засухи остановлена часть водозаборных скважин
Как сообщает пресс-служба администрации курорта, из-за жары остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора.
Коммерсантъ Краснодар 08:49
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25