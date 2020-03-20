Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в фильме RT "Эпидемия". По мнению Проценко, если в России повторится ситуация Китая, то новая инфекция стихнет к концу весны, началу лета.

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

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