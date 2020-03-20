Коронавирус
Газета.RuВ Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в фильме RT "Эпидемия". По мнению Проценко, если в России повторится ситуация Китая, то новая инфекция стихнет к концу весны, началу лета.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Комсомольская правда05:21
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Гаджеты
Nokia представила «антикризисный» смартфон
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Наука
Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови
Исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня. Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Общество
Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассказала о своей семейной жизни
Женщина никак не комментировала вопросы любопытных. Более того, она всячески уклонялась от вопросов о своем семейном положении.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Космос
Застрявший на Марсе аппарат NASA вытащили с помощью удара лопатой
InSight на поверхности Марса осуществлял бурение скважины для того, чтобы разместить в ней сейсмометр и приступить к изучению внутреннего строения планеты, однако сверло застряло в марсианском грунте и никак не поддавалось извлечению.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Музыка
Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram
Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек
627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Здоровье
В Саудовской Аравии начали лечить коронавирус лекарствами от малярии
Врачи в Саудовской Аравии начали применять лекарства от малярии для лечения коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения королевства Тауфик ар-Рабиа.
Происшествия
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Политика
В США предупредили об опасности попыток изоляции России
Американский политолог Алекс Живич призвал США прекратить попытки организовать международную изоляцию России для избежания возрождения китайско-российского военного союза.
Футбол
УЕФА предложил странам три варианта завершить сезон
Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Кино