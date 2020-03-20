Коронавирус
Газета.RuВ Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в фильме RT "Эпидемия". По мнению Проценко, если в России повторится ситуация Китая, то новая инфекция стихнет к концу весны, началу лета.
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Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию
Комсомольская правда05:21
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Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
Путешествия
Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу
Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Финансы
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20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Гаджеты
Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone
Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Игры
SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam
Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
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Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе
Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований отреагировать на распространение ложной информации о коронавирусе под видом достоверных сообщений.
Футбол
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Глава ФИФА Джанни Инфантино даже прогнозирует снижение цен трансферов.
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В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Экономика
Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму
Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.
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Футбол
Немецкий вирусолог заявил, что футбол вернётся только в 2021 году
Футбол сильно влияет на динамику распространения. Я твердо уверен, что это будет возможно только в следующем году.
Происшествия
Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву
«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
Политика
National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»
Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Общество
Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в РФ
В пресс-службе ФМБА отметили, что работу в подтверждении действия вакцины облегчит наличие штамма коронавируса, передает РИА Новости.
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G
В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Экономика
«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»
«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».
Экономика
Дерипаска избавился от долгов перед ВТБ
Российский миллиардер и основатель холдинга En+ Олег Дерипаска полностью выплатил долг перед банком ВТБ.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
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Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала
На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Политика
Двоюродный племянник Путина создаст партию
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной
«Со времен Второй Мировой войны для нашей страны не было таких серьезных вызовов, где так важна общая солидарность», – передает издание слова Меркель.
Общество
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах России за сутки
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Космос
Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал
В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая – в январе и феврале этого года.