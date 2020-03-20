Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в фильме RT "Эпидемия". По мнению Проценко, если в России повторится ситуация Китая, то новая инфекция стихнет к концу весны, началу лета.
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Главврач больницы в Коммунарке назвал два сценария окончания пандемии

Московский Комсомолец07:42

Главврач в Коммунарке назвал два сценария развития пандемии

РБК09:27

Врач назвал сценарии развития ситуации с коронавирусом в России

RT на русском08:35

Россиянам дали три простых совета по борьбе с коронавирусом

РИА Новости11:07

"Когда закончится пандемия?" У России есть два пути - итальянский и китайский, объяснил главврач Коммунарки

Царьград10:48

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке рассказал, когда коронавирус покинет Россию

Комсомольская правда05:21

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Lenta.ru05:17
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Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
Metaratings вчера в 14:30
Путешествия

Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу

Туроператор «TUI Россия» в связи с рекомендациями Ростуризма вынужденно аннулирует все забронированные у компании туры за границу с вылетами с 20 марта по 30 апреля.
Известия 05:24
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Гаджеты

Из-за коронавируса Apple ограничила продажу iPhone

Продажа смартфонов iPhone была ограничена компанией-производителем. Теперь гаджет реализовывают не больше двух штук на руки, сообщает ТАСС.
Псковское агентство информации 07:08
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Игры

SteamDB: Square Enix раздаст две игры серии Tomb Raider в Steam

Square Enix бесплатно раздаст Steam-версии Tomb Raider (2013) и Lara Croft and the Temple of Osiris с 20 по 24 марта.
CyberSport.ru 04:45
Общество

Генпрокуратура потребовала удалить восемь фейков о коронавирусе

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований отреагировать на распространение ложной информации о коронавирусе под видом достоверных сообщений.
Интерфакс 10:54
Футбол

Глава ФИФА Инфантино: трансферные цены могут обрушиться

Глава ФИФА Джанни Инфантино даже прогнозирует снижение цен трансферов.
Вести.Ru 06:20
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».
Взгляд.ру 10:20
Экономика

Инвесторы вывели из российских активов рекордную сумму

Чистый отток капитала из российских активов за неделю с 12 по 18 марта 2020 года впервые за всю историю наблюдений достиг $1,4 миллиарда согласно еженедельным данным EPFR Global.
Вести.Ru 03:04
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питании

Российские ритейлеры после закрытия границы с Белоруссией обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 09:21
Футбол

Немецкий вирусолог заявил, что футбол вернётся только в 2021 году

Футбол сильно влияет на динамику распространения. Я твердо уверен, что это будет возможно только в следующем году.
Pravda.Ru 09:08
Происшествия

Полиция назвала фейком сообщения о недопуске машин в Москву

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — говорится в сообщении.
РБК 10:59
Политика

National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 08:36
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Общество

Скворцова озвучила сроки изготовления вакцины от коронавируса в РФ

В пресс-службе ФМБА отметили, что работу в подтверждении действия вакцины облегчит наличие штамма коронавируса, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва 10:56
Гаджеты

Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G

В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Astera вчера в 13:58
Происшествия

В квартире в Серпухове нашли брошенного ребенка с запиской

РБК 10:42
Экономика

«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»

«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».
Коммерсантъ 09:04
Экономика

Дерипаска избавился от долгов перед ВТБ

Российский миллиардер и основатель холдинга En+ Олег Дерипаска полностью выплатил долг перед банком ВТБ.
Компания 08:14
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов начали расти после обвала

На открытии торгов 19 марта нефть марки Brent подорожала на 6,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, североамериканская WTI – на 12,3%.
Ведомости 18 марта в 19:58
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Политика

Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости 06:17
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной

«Со времен Второй Мировой войны для нашей страны не было таких серьезных вызовов, где так важна общая солидарность», – передает издание слова Меркель.
Городовой вчера в 01:34
Общество

Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 регионах России за сутки

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом нового типа.
Городовой 18 марта в 01:19
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:37
Космос

Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink стартовала с мыса Канаверал

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая – в январе и феврале этого года.
ТАСС 18 марта в 08:33
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