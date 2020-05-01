Коронавирус
РИА НовостиВ Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. Запись трансляции опубликована в фейсбуке.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:18, Ашберн
Здоровье
Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»
Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru 06:38
Киберспорт
Создатель Gamescom проведет онлайн-фестиваль игр c Activision, Steam и CD Projekt Red
Создатель Gamescom и продюсер The Game Awards Джефф Кейли анонсировал новый онлайн-фестиваль игр.
Cyber.sports.ru 16:07
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в конгрессе
Белый дом запретил главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания в конгрессе, заявил представитель комитета по ассигнованиям в палате Ивэн Холландер.
РИА Новости 18:52
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
Политика
На Украине пообещали сорвать строительство «Северного потока-2»
После завершения «Северного потока-2» «Газпром» может прекратить транзит через Украину, заявил директор оператора газотранспортной системы.
Ореанда-Новости 29 апреля в 09:28
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Армия и оружие
Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС 17:39
Здоровье
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
Испанские ученые обнаружили пять кожных признаков коронавируса, пишет British Journal of Dermatology.
Известия 16:52
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости 09:16
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Общество
В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил
Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РБК 10:08
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фотографии дочери в честь ее дня рождения
В честь дня рождения малышки в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца были опубликованы ее новые фотографии.
ОК! 19:01
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Происшествия
При взрыве баллона на плавзаводе «Всеволод Сибирцев» погиб человек
На крупнейшем в мире плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в Находке произошел взрыв баллона. Один человек погиб, один пострадал.
Коммерсантъ 22:33
Музыка
От рока до хип-хопа: искусственный интеллект OpenAI научился создавать музыку с вокалом
Исследовательская компания OpenAI представила Jukebox — искусственный интеллект, сочиняющий музыку с осмысленными текстами и вокалом.
3DNews 06:58
Происшествия
Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал под машину в США
В США был сбит автомобилем и попал в больницу актер Джо Пантолиано, известный зрителям по участию в фильмах серии "Матрица" и сериале "Клан Сопрано".
РЕН ТВ 20:58
Общество
Какие законы вступают в силу в мае 2020 года
Как обычно, с 1-го числа вступили в силу некоторые законы и нормативы. Инфо24 разобрался, какие именно новшества ждут россиян.
Инфо24 10:29
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Общество
273 россиянина вылетели из Дели на родину
273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru 22:25
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03