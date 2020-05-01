Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. Запись трансляции опубликована в фейсбуке.
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с чего всё началось

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС11:10

Подробнее о событии

В Коммунарке обнаружили новые симптомы коронавируса

Газета.Ru14:16

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

РИА Новости12:33

Денис Проценко сообщил о новом симптоме коронавируса

Говорит Москва11:16

Главврач Коммунарки рассказал о ещё одном симптоме коронавируса

RT на русском11:32

Врачи Коммунарки выявили ещё один симптом COVID-19

News.ru11:30

Главврач больницы в Коммунарке назвал новые симптомы пациентов с COVID-19

РБК12:32

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом

ТАСС11:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Мадонна переболела коронавирусом

ПолитРоссия 03:26
1
Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
36
Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19

Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
27
Общество

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники

График на 2, 3, 6, 7 и 10 мая не изменится.
Клопс вчера в 10:56
2
Политика

Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
1K
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
635
Общество

Телеканал НТВ первым показал фильм «Шугалей»

ФАН 16:00
2
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
944
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса

Напомним, ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией.
RuNews24.ru вчера в 23:35
595
Общество

Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам

В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
55
Политика

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
1,4K
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
8,6K
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Армия и оружие

Военные США застрелили мирного жителя в Сирии

Известия 18:56
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил

Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Вести.Ru 10:19
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости 20:29
Политика

Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
88
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
14
Политика

Михаил Мишустин рассказал о симптомах коронавируса

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал, что Мишустина положат в больницу, но он будет постоянно находиться на связи с вице-премьерами и министрами, кабмин будет работать в штатном режиме.
Говорит Москва вчера в 14:11
3,4K
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

StarHit.ru 00:30
101
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец 11:59
743
Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
1,6K
Общество

США одобрили использование «Ремдесивира» при лечении коронавируса

Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США одобрило применение препарата «Ремдесивир» при лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 20:58
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Здоровье

Еще пять больных коронавирусом появились в Амурской области

За сутки коронавирус в Амурской области подтвердился еще у пяти человек. Теперь в регионе зарегистрировано 46 случаев COVID-19.
EastRussia 29 апреля в 22:16
27
Здоровье

В Благовещенске вылечили первую пациентку с коронавирусом и пневмонией

Одна из первых больных, доставленных в больницу бригадой «скорой помощи», выписана после полного выздоровления.
Амурская правда 21:22
Политика

Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая

Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС вчера в 18:06
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Кино

Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»

В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
Inc-news.ru 15:19
Здоровье

Врач перечислила диеты, повышающие риск заражения коронавирусом

В период самоизоляции необходимо придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, ужин должен быть за 3-4 часа до сна, пояснила диетолог.
РИА Новости вчера в 20:23
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