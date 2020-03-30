Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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с чего всё началось
За сутки в московской больнице 40 в Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, умерло двое больных, сообщил
 в Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Коммерсантъ01:11

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Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

РИАМО01:54

Два пациента умерли в Коммунарке за последние сутки. Один из них - из-за коронавируса

ТАСС01:24

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс01:03

В больнице в Коммунарке за сутки скончалось два пациента

Life.ru01:53

В больнице в Коммунарке умер пациент с коронавирусом

РИА Новости01:24

Врач: За сутки в медцентре в Коммунарке скончались два человека

Агентство Москва01:15

В Москве за сутки умерло двое больных с коронавирусом

Коммерсантъ01:11
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Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в 26 регионах России выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом.
ФАН вчера в 04:24
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com вчера в 03:26
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Москва. Северо-Запад вчера в 14:15
Происшествия

В Приангарье установили автора ложной информации о COVID-19

Иркутск, 30 марта 2020, 08:56 — REGNUM Студентка из Усольского района Иркутской области призналась в том, что разместила в социальной сети «ВКонтакте» ложное аудиосообщение про число заражённых коронавирусом в Иркутске и в Ангарске, которое якобы превысило 35 человек.
REGNUM 01:56
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Энергетика

Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель

На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Piter.tv 03:03
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Единоборства

Фергюсон обвинил Хабиба в попытке спрятаться от боя в России

Российская газета 03:01
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Здоровье

Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Lenta.ru 02:58
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Аргументы и Факты 28 марта в 17:37
Происшествия

Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом

Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
REGNUM 02:51
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
РБК 02:45
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Экономика

Минпромторг просит поддержать бизнес

Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
BFM.ru вчера в 19:46
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Теннис

Уимблдон отменят впервые с 1945 года

Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Sport.ru 03:29
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Общество

Сроки бухгалтерской отчетности перенесли

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Современный Предприниматель 27 марта в 11:33
Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Общество

Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Lenta.ru 03:24
Общество

Губерниев осудил олимпийскую чемпионку Резцову, нарушающую карантин

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:59
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