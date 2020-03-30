с чего всё началось

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

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