Коронавирус
Вести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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с чего всё началось
За сутки в московской больнице 40 в Коммунарке, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19, умерло двое больных, сообщил в Facebook главврач больницы Денис Проценко.Коммерсантъ01:11
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Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в 26 регионах России выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
В Китае посоветовали промывать нос для защиты от коронавируса
Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Общество
В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в срочном порядке ужесточил меры безопасности, призванные остановить распространение коронавируса.
Происшествия
В Приангарье установили автора ложной информации о COVID-19
Иркутск, 30 марта 2020, 08:56 — REGNUM Студентка из Усольского района Иркутской области призналась в том, что разместила в социальной сети «ВКонтакте» ложное аудиосообщение про число заражённых коронавирусом в Иркутске и в Ангарске, которое якобы превысило 35 человек.
Общество
В Подмосковье жителям запретят выходить из домов
В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель
На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Единоборства
Фергюсон обвинил Хабиба в попытке спрятаться от боя в России
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Здоровье
Аллергики оказались в зоне риска из-за коронавируса
На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 356. За сутки выявили 46 новых случаев.
Происшествия
Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом
Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
Певец и композитор Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
Минпромторг просит поддержать бизнес
Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Теннис
Уимблдон отменят впервые с 1945 года
Турнир никогда прежде не отменялся с 1945 года. Хордорф отметил, что отмена Уимблдона - единственное правильное решение.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Общество
Сроки бухгалтерской отчетности перенесли
Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Экономика
Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Общество
Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу
Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Общество
Губерниев осудил олимпийскую чемпионку Резцову, нарушающую карантин
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, передает РИА Новости.