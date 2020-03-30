Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

РИАМО01:54

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

РИА Новости01:24

За сутки в инфекционном центре в Коммунарке скончались два человека

Говорит Москва01:28

Врач: За сутки в медцентре в Коммунарке скончались два человека

Агентство Москва01:15

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

Интерфакс01:03

Два пациента умерли в Коммунарке за последние сутки. Один из них - из-за коронавируса

ТАСС01:24

Два человека скончались за сутки в медцентре Коммунарки

Вечерняя Москва01:17
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Общество

Прилетевшие из Вьетнама украинцы сбежали из аэропорта Борисполь

Известия 04:06
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Происшествия

В «Шереметьево» самолет совершил экстренную посадку

REGNUM вчера в 18:14
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском вчера в 13:09
Авто

Представлен седан Genesis G80 нового поколения

Корейская компания Genesis официально представила седан G80 нового поколения.
За рулем Кубань 02:47
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 03:03
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Общество

Названо число россиян с коронавирусом в тяжелом состоянии

По всей России в тяжелом состоянии находятся 32 зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 04:39
Политика

«Штамм X»: стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии

Что касается Китая — то он, по словам Гэбриел, особо цинично пытается быть хорошим, продвигая следующие тезисы: "Китай успешно сдержал коронавирус", "Китай призывает к международному сотрудничеству", "ВОЗ хвалит Китай", "Китай экономически устойчив" — и критикуя при этом США.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

В США заинтересовались «застигнутой врасплох» российской АПЛ

Россия доказала возможность своих подлодок запускать крылатые ракеты "Калибр" даже в том случае, если их застали врасплох, пишут американские СМИ.
Газета.Ru 04:25
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции

Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:46
Общество

Правительство России утвердило список товаров первой необходимости

На сайте кабмина опубликовали перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Независимый публицист вчера в 00:07
Политика

Зеленский заявил о риске дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине грозит дефолт, передает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 14:20
Энергетика

В США начали закрываться нефтеперерабатывающие заводы

Из-за усиливающейся глобальной пандемии короновируса и резкого снижения мировых цен на энергоносители в США впервые остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод.
Российская газета 03:30
Финансы

Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. При этом отмечается, что курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
ИА Новороссия 03:16
Общество

Олимпийская чемпионка Резцова призвала отказаться от карантина

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала карантин по коронавирусу и заявила, что не соблюдает его.
URA.Ru вчера в 13:03
Здоровье

В Китае выздоровели 93% зараженных коронавирусом

В больницах Китая остаются 2396 человек с новым коронавирусом, при этом 93% всех зараженных выздоровели.
Известия вчера в 22:13
Здоровье

На Украине за ночь выросло число заболевших и умерших от коронавируса

Число заболевших COVID-19 на Украине за ночь выросло до 480 человек, убил коронавирус уже 11 человек.
Украина.ру 04:25
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия вчера в 19:18
Здоровье

Губернатор Амурской области рассказал о тестировании на коронавирус

О тесте на коронавирус С 1 апреля на базе областной инфекционной больницы в Благовещенске будет развернута лаборатория, где каждый условно здоровый амурчанин сможет провериться на наличие коронавирусной инфекции.
КП - Благовещенск 04:40
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Сенатор рассказала, как будут следить за режимом самоизоляции в Москве

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, как будут следить за соблюдением режима самоизоляции в Москве.
РИА Новости 02:57
Общество

Не гулять с детьми рекомендовал из-за коронавируса Роспотребнадзор

Роспотребнадзор напомнил родителям о способах профилактики коронавируса для детей.
Live24 28 марта в 01:17
Общество

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Газета.Ru 03:36
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

РИА Новости 04:46
Происшествия

МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Газета.Ru 03:55
Происшествия

Тело пропавшего в Петербурге студента-медика нашли на болоте

Труп студента петербургского медицинского вуза нашли волонтеры, которые больше двух месяцев прочесывали Всеволожский район Ленобласти.
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