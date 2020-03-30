Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Политика Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.

Общество Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.

Политика Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.

Экономика ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Приангарье установили автора ложной информации о COVID-19 Иркутск, 30 марта 2020, 08:56 — REGNUM Студентка из Усольского района Иркутской области призналась в том, что разместила в социальной сети «ВКонтакте» ложное аудиосообщение про число заражённых коронавирусом в Иркутске и в Ангарске, которое якобы превысило 35 человек.

Культура Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий Польский композитор, дирижер и педагог Кшиштоф Пендерецкий умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте президента Польши.