Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток. Как сообщалось, в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью.
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Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

РИАМО01:54

Главврач Коммунарки назвал число проходящих лечение пациентов

Известия01:47

Два человека скончались за сутки в медцентре в Коммунарке

Вечерняя Москва01:17

Врач: За сутки в медцентре в Коммунарке скончались два человека

Агентство Москва01:15

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента с коронавирусом

Интерфакс01:03

Пациент с коронавирусом умер в больнице в Коммунарке

РИА Новости01:24

Два пациента умерли в Коммунарке за последние сутки. Один из них из-за коронавируса

ТАСС01:24
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Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

В Псковской области умер первый пациент от коронавируса

В Псковской области умер пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщает РИА «Новости» с ссылкой на оперативный штаб региона.
МИР 24 вчера в 11:30
Политика

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
REGNUM 00:48
Общество

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса.
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости вчера в 14:29
Наука

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

Российская газета вчера в 23:30
Политика

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Здоровье

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к населению

На официальном сайте города появилось обращение мэра к населению.
Вести Алтай 01:56
Экономика

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
РБК 00:01
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Культура

Британские кинематографисты представили Путина шпионом

Британские кинематографисты представили Владимира Путина шпионом.
Evo-rus.com 01:41
Происшествия

В Приангарье установили автора ложной информации о COVID-19

Иркутск, 30 марта 2020, 08:56 — REGNUM Студентка из Усольского района Иркутской области призналась в том, что разместила в социальной сети «ВКонтакте» ложное аудиосообщение про число заражённых коронавирусом в Иркутске и в Ангарске, которое якобы превысило 35 человек.
REGNUM 01:56
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости вчера в 02:48
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Список редких функций автомобилей, о которых не подозревает большинство владельцев.
Evo-rus.com вчера в 10:44
Общество

В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

Радий Хабиров назвал такое поведение отвратительным и негодяйским.
Молодежная газета (Уфа) 01:38
Общество

Собянин заявил о переходе ситуации с коронавирусом в новую стадию

Ситуация с коронавирусом в Москве перешла в новую стадию, зафиксировано уже более тысячи случаев заболевания, заявил мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 06:05
Футбол

Колосков рассказал, когда возобновится сезон в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о сроках возобновления сезона в российской Премьер-лиге.
Metaratings вчера в 08:40
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Футбол

Моуринью составил символическую сборную из игроков, которых тренировал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью составил символическую сборную из футболистов, которых он тренировал, сообщает Manchester Evening News.
Евро-футбол.ру вчера в 17:44
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru вчера в 10:56
Культура

Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Польский композитор, дирижер и педагог Кшиштоф Пендерецкий умер в возрасте 86 лет, сообщается на официальном сайте президента Польши.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

США являются лидером по числу заболевших - там выявлено почти 140 тысяч случаев заражения, 2,4 тысячи человек умерли.
РИА Новости вчера в 18:54
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Тест на коронавирус у певца Игоря Николаева оказался отрицательным

REGNUM 01:58
Общество

Заболевшая COVID-19 модель рассказала о странном звуке из легких

РИА Новости вчера в 23:55
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил резкое похолодание в европейской части России.
RT на русском вчера в 23:42
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