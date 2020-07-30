Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".

В Конгресс США внесен законопроект «О защите Америки от шпионов»

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