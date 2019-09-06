Член партии Демократов Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России. Документ опубликован на сайте конгресса. По его мнению, участие Москвы возможно только при соблюдении определенных условий.

В Конгресс США внесена резолюция против возвращения РФ в G8

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