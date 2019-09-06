Политика

Аргументы неделиАргументы неделиВ Конгресс США внесена резолюция против возвращения РФ в G8

Член партии Демократов Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату G8 с участием России. Документ опубликован на сайте конгресса. По его мнению, участие Москвы возможно только при соблюдении определенных условий.
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В конгрессе США выступили против участия России в саммите G7

RT на русском00:10

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

РИА Новости02:46

В американском Конгрессе выступили против участия России в G7

Московский Комсомолец00:34

В конгресс США внесли проект резолюции против возрождения G8 с Россией

РБК04:19

В конгрессе США выступили против участия России в G7

URA.Ru01:56

Конгресс США навязывает Трампу условия возвращения России в G8

Царьград05:48

В конгрессе США выступили против возвращения России в G7

Газета.Ru01:37
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Политика

Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
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Доследственная проверка проводится в столице по информации СМИ о смерти пожилой женщины после угроз коллекторов, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин считает, что его партнеру по команде Евгению Кузнецову необходима поддержка после истории с наркотиками.
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Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34

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В конце августа 49-летний Карим Хабиб ушёл из Infiniti, где работал исполнительным дизайн-директором с 2017 года.
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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Врачи оспорили миф о вреде соли

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Собянин добавил, что если бы Москвы не существовало, то все близлежащие к ней регионы, которые 70% своей продукции поставляют в столицу, окунулись бы в нищету.
РБК 07:35
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

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В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино

В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».
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Корабли Балтфлота впервые примут участие в индийских учениях «Индра»

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Источник назвал основную версию нападения на дом Памфиловой

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Гордон публично «закрыл рот» Барановской

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Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
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Леклер стал лучшим на второй тренировке в Монце, Квят замкнул десятку

Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
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Ученые выяснили, какие инопланетяне могли бы светиться

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Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге

Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 09:45
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Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
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Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
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39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес

Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.
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Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова

О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
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Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
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Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам

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Путин поддержал создание в России новой линейки ракет

News.ru 11:49
Происшествия

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
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