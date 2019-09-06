Политика
REGNUMВ Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8
Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес. Законопроект 6 сентября опубликован на сайте американского Конгресса.
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Наука
Белки слушают птиц для обнаружения опасности
МедиаПоток вчера в 13:39
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Политика
Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России
Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.
РБК 06:52
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Чемпионат вчера в 17:29
Музыка
Скончался солист группы «Пламя» Юрий Петерсон
По словам вокалистки и художественного руководителя обновленного ВИА "Пламя" Юлии Ариничевой Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни.
Новые Известия вчера в 15:30
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.
Известия 10:32
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Армия и оружие
Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха
В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 09:34
Транспорт
В Москве открылся новый ТПУ «Северянин»
На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК.
Российская газета 08:51
Энергетика
Козак рассказал о предстоящем экспорте газа в Китай по «Силе Сибири»
Первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря, как и предусмотрено договором купли-продажи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует ТЭК.
Экономика сегодня 07:51
Экономика
Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 09:22
Космос
Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало
Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».
REGNUM вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Съемки 7 сезона сериала «Сваты» заморожены уже два года
В Сети появились новые фото со съемок 7 сезона популярного сериала «Сваты».
Телепрограмма 09:19
Политика
США призвали Европу к борьбе с Россией и Китаем
Европе следует сосредоточится на борьбе с угрозами со стороны России и Китая.
Ruposters.ru 10:09
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 16:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Энергетика
«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР
В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
REGNUM 08:36
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Футбол
Юрий Семин: «Надеюсь на чудеса докторов. Может, Миранчук успеет восстановиться к матчу с „Байером“»
В текущем сезоне Миранчук провел восемь матчей в составе «железнодорожников», в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Bookmaker-ratings.ru 10:51
Теннис
Теннисистка Андрееску сыграет в финале US Open против Серены Уильямс
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила швейцарку Белинду Бенчич и сыграет с американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС 00:28