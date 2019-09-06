Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес. Законопроект 6 сентября опубликован на сайте американского Конгресса.

В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8

Политика Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами «Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Армия и оружие В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Политика Президент Литвы заявил о разногласиях в ЕС по санкциям против России Внутри Евросоюза еще не выработана единая позиция в отношении России, а некоторые страны в будущем могут поставить под сомнение введенные против Москвы санкции.

Музыка Скончался солист группы «Пламя» Юрий Петерсон По словам вокалистки и художественного руководителя обновленного ВИА "Пламя" Юлии Ариничевой Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Транспорт В Москве открылся новый ТПУ «Северянин» На северо-востоке Москвы открылся новый транспортно-пересадочный узел, соединяющий Ярославское направление железной дороги с МЦК.

Энергетика Козак рассказал о предстоящем экспорте газа в Китай по «Силе Сибири» Первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря, как и предусмотрено договором купли-продажи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует ТЭК.

Экономика Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Космос Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».

Шоу-бизнес Съемки 7 сезона сериала «Сваты» заморожены уже два года В Сети появились новые фото со съемок 7 сезона популярного сериала «Сваты».

Политика США призвали Европу к борьбе с Россией и Китаем Европе следует сосредоточится на борьбе с угрозами со стороны России и Китая.

Политика Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Общество Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.

Энергетика «Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.