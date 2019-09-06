Политика
REGNUMВ Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8
Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес. Законопроект 6 сентября опубликован на сайте американского Конгресса.
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Хоккей
Президент КХЛ заявил о прибыли в 3,6 млрд руб. за прошлый сезон
На 7% увеличилась сумма поступлений от продажи прав на телетрансляции и доходы КХЛ ТВ.
РБК 09:03
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Экономика
Путин поддержал ипотеку для жителей Дальнего Востока под 2% годовых
Президент России Владимир путин одобрил запуск на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу для молодых семей.
Суть событий вчера в 04:36
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Экономика
ЦБ поддержал развитие накопительного элемента пенсий
В пятницу председатель ЦБ выступила на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров ЦБ, где заявила о дискуссиях по поводу развития накопительного элемента в пенсионной системе.
Политика Сегодня 09:15
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Театры
Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон
В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.
Агентство Москва 07:22
Космос
Ученые получили престижную премию за первый снимок черной дыры
Как сообщается, проект Event Horizon Telescope еще в апреле этого года сумел сделать самый первый в истории снимок тени черной дыры, который был получен при помощи целой сети радиотелескопов.
Экономика сегодня вчера в 18:00
Футбол
Пике: «Месси имеет право покинуть „Барселону“, когда он захочет»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий каталонцев Лионель Месси имеет право расторгнуть контракт с «Барселоной» в одностороннем порядке в конце этого сезона и покинуть клуб бесплатно.
Sport24.ru 06:21
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Здоровье
Посетителям ростовского зоопарка сделают прививки от гриппа
Каждого желающего привиться обязательно осмотрит врач Совместить приятное с полезным предлагает ростовчанам зоопарк: в эту субботу вы сможете не только сводить детей в гости к животным, но и сделать прививку против гриппа.
SM News 06:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Транспорт
Новая платформа «Северянин» МЖД открылась на северо-востоке Москвы
Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:15
Авто
Volkswagen начал продажи бюджетного кроссовера Jetta VS5
Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
Новые автомобили вчера в 22:00
Общество
Сын Маслякова стал основным владельцем КВН
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Ведомости 03:49
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Театры
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05