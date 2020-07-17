Политика
REGNUMВ Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400. С-400 © ИА REGNUM Законопроект внесен 17 июля по инициативе конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
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Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Live24 15 июля в 12:47
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 07:23
Экономика
Пенсионеры с доходом менее 24 тыс. руб. получат новую денежную льготу
Ранее сообщалось, что многим российским пенсионерам необходимо определиться с тем, сохранить ли за собой определенные льготы или же заменить их денежной выплатой.
Primpress.ru 14:30
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева назвала "чудовищной" ошибкой решение выйти замуж в 25 лет.
РИА Новости 17:23
Общество
Обнаружен самый ранний симптом коронавируса
Lenta.ru 15:53
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Кино
Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix
Отмечается, что новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю потокового сервиса.
REGNUM 16:28
Гаджеты
Apple избавится от процессоров Intel быстрее, чем ожидалось
Тайваньский источник уверен, что 13-дюймовый MacBook Pro и MacBook Air на процессорах ARM выйдут к концу 2020 года.
iXBT.com 03:09
Общество
Внучка Елизаветы II вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж в пятницу, 17 июля.
RT на русском 19:50
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве у станции метро в Киеве
В Киеве у станции метро «Шулявская» произошел взрыв устройства в урне для мусора. Пострадал один человек: прохожий получил травму ноги.
Коммерсантъ 16:20
Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
Американский корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию 1 августа, его возвращение на Землю запланировано на 2 августа, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:01
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Общество
Акции Twitter упали после взлома аккаунтов Илона Маска и Билла Гейтса
В службе поддержки аккаунтов сказали, что они начали внутриведомственное расследование и изыскивают возможности возвращения сломанных аккаунтов в рабочее состояние.
Evo-rus.com 03:12
Здоровье
В Колорадо зарегистрировали случай заболевания бубонной чумой
Как отметила руководитель ветеринарной службы штата Дженнифер Хаус, "случаи заболевания чумой наблюдаются в штате Колорадо по крайней мере с 1940-х годов, случаи заражения от диких грызунов отмечаются практически ежегодно".
ТАСС 14:19
Шоу-бизнес
Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе
После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года.
StarHit.ru 18:30
Общество
Собянин рассказал о графике переселения по программе реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации объявят до конца нынешнего года.
Московский Комсомолец 19:38
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 15 июля в 09:11
Армия и оружие
Военные США преследовали российские броневики в Сирии
По данным источников North Press Agency, колонну из пяти российских броневиков преследовали военные США.
Lenta.ru вчера в 08:08
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — говорит диетолог.
Evo-rus.com 06:36
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Прежний рекорд установлен 12 июля. В тот день в мире зафиксировали более 230 тысяч случаев заражения.
Общественная служба новостей 16:18
Кино
Премьера сериала «Сокол и Зимний солдат» перенесена из-за пандемии
Премьера с большим интересом ожидаемого супергеройского сериала канала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (Falcon And The Winter Soldier) предсказуемо не состоится на сервисе в августе.
Российская газета 07:50
Общество
Сахалин выкупит «Аврору» для создания дальневосточной авиакомпании
Правительство Сахалинской области выкупит акции «Авроры» (входит в группу «Аэрофлот») для создания дальневосточной авиакомпании, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев.
Коммерсантъ 05:42
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
Опубликовано видео учебных воздушных боев между F-18D и Су-30МКМ
Противостояние в небе разыграли F-18D Hornet и Су-30МКМ ВВС Малайзии. Видео выложено на YouTube-канале The Ready Room.
Российская газета 04:57