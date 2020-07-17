Политика

REGNUMREGNUMВ Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400. С-400 © ИА REGNUM Законопроект внесен 17 июля по инициативе конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
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В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400 у России

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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях для Турции за покупку С-400

РБКвчера в 14:11

В конгрессе США предложили ввести санкции против Турции за покупку С-400

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В Совфеде прокомментировали возможные санкции США против Турции за С-400

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В Конгресс США внесен закон о санкциях против Турции за С-400

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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за покупку российских С-400

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В России оценили вероятность отмены поставок С-400 в Турцию из-за санкций США

Lenta.ruвчера в 14:41
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Новая Toyota Harrier бьет рекорды продаж на рынке в Японии

Лезги газет 01:10
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Уголовное дело о клевете в отношении Навального возбудили 2 июля.
RuNews24.ru вчера в 05:53
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Здоровье

Врач назвал безвредный способ побороть сонливость на работе

Зухра Павлова отметила, что стоит ещё и нормализовать режим сна.
Газета Кемерова вчера в 11:53
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Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
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Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
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Общество

Иосиф Пригожин рассказал о поступающих ему угрозах расправы

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о поступающих в его адрес угрозах расправы.
Газета.Ru вчера в 23:51
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15
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Наука

В Австралии разработан тест для выявления COVID-19 за 20 минут

По образцу можно определить, заражен ли человек КОВИД-19 или уже переболел инфекцией.
Evo-rus.com 02:11
Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

Известия 01:53
Здоровье

За сутки в Свердловской области выявили 301 случай коронавируса

Уральский меридиан вчера в 03:40
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Общество

Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников

Россиянам раскрыли способ разоблачить телефонных мошенников: для этого необходимо обращать внимание на нестандартные формы коммуникации со стороны позвонившего и просить уточнять дополнительные данные.
Lenta.ru вчера в 23:56
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Общество

Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями

Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 08:59
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Авто

Стартовало производство нового самосвала КамАЗ-6595

Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595.
32CARS.ru 15 июля в 11:47
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Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

Как уточняет пресс-служба Росстандарта, из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов под кампанию подпадают 18 563 транспортных средства, которые выпускались в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:57
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Шоу-бизнес

Жена Преснякова шокировала фанатов лысой головой

News.ru 00:17
Политика

Трутнев анонсировал скорое назначение врио главы Хабаровского края

Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев во время рабочей поездки по Дальнему Востоку заявил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
Журналистская правда вчера в 02:22
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Политика

Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету

Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета вчера в 21:35
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 14 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 млн, следует из сводной статистики Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 21:29
5
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий, которые страна потеряла.
Piter.tv вчера в 03:56
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Экономика

Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью

Коммерсантъ вчера в 18:11
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Здоровье

Диетолог перечислила пять самых вредных для здоровья продуктов

Профиль вчера в 15:36
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru вчера в 02:48
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Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»

Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец вчера в 11:52
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости вчера в 06:38
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Политика

В США подготовили новый закон после сведений о «связях» РФ с талибами

Инициатива стала ответом на сообщения о «связях» России с талибами. Авторами документа стали конгрессмены Стефани Мёрфи и Джо Каннингем.
News.ru 01:44
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