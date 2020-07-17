Политика

REGNUMREGNUMВ Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400. С-400 © ИА REGNUM Законопроект внесен 17 июля по инициативе конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
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В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400 у России

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