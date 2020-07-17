Политика
REGNUMВ Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400. С-400 © ИА REGNUM Законопроект внесен 17 июля по инициативе конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.
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Космос
Crew Dragon покинет МКС 1 августа
RT на русском 14:01
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Авто
MINI назвала стоимость обновленного кроссовера Countryman для России
Топовая версия MINI Countryman под названием JCW ALL4 выйдет на российский рынок с агрегатом объемом 2 литра мощностью 306 л.с. Его оценили в 3,15 млн рублей.
Деловое.ТВ 13:11
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Происшествия
МВД: на несанкционированной акции в Москве задержали 132 человека
RT на русском 15 июля в 17:36
Шоу-бизнес
Николай Басков пообещал купить раковину для мамы Насти Ивлеевой
В результате в дело вмешался Николай Басков и пообещал, что лично купит ванну для Настиной родительницы.
Paparazzi.ru 10:15
Авто
Новый Toyota Harrier в Японии ставит рекорды продаж
Продажи Toyota Harrier новой генерации бьют рекорды популярности на домашнем рынке, а очередь за ним уже растянулась на 15 месяцев.
Picsnews.net 06:54
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Два заместителя главы Верховного суда подали заявления об отставке
Два заместителя главы Верховного суда, Василий Нечаев и Олег Свириденко, подали заявления об отставке.
Давыдов.Индекс 08:59
Технологии
Взлом аккаунтов Twitter произошел при участии сотрудников соцсети
В ходе недавней хакерской атаки злоумышленники выманили у владельцев аккаунтов Twitter около 120 тысяч долларов.
Goroday.ru 15:33
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве у станции метро «Шулявская» в Киеве
Неизвестное устройство взорвалось в мусорной урне возле станции метро «Шулявская» на проспекте Победы в Киеве.
РБК 15:38
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 14 миллионов, более 600 тысяч человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 20:19
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:32
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Происшествия
В подмосковных Мытищах локализовали пожар на складе
РИА Новости 21:39
Общество
Малышева рассказала о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке
Малышеву поразило, что все продолжают ходить в масках, а заведения закрыты.
Общественная служба новостей 05:29
Экономика
Счетная палата заявила о возможном росте числа обманутых дольщиков
Из-за изменений в законодательстве, регионы не ведут учет дольщиков на протяжении года.
Муксун.fm вчера в 05:51
Армия и оружие
США намерены наладить производство вооружения СССР
США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru вчера в 05:51
Здоровье
В Башкирии за 48 часов могут значительно расширить коечный фонд
В Башкирии могут расширить коечный фонд. На это Минздраву РБ потребуется всего два дня.
UfacityNews.ru 01:38
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 14:34
Авто
Марк Хьюз: В квалификационном режиме мотор «Феррари» уступает «Мерседесу» в мощности на 50 л.с
Главная проблема Ferrari возникает в квалификационном режиме.
Car.ru 08:38
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Peterburg2.ru 17:45
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили 11:28
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Компания постепенно расширяет список устройств, для которых доступна новая прошивка.
Evo-rus.com вчера в 08:08
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Здоровье
Глава Минздрава РФ оценил организацию медпомощи на Среднем Урале
Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов поблагодарил Михаила Мурашко и специалистов Минздрава за большую работу и внимание, которое уделяется развитию регионов Уральского федерального округа и, в частности, Свердловской области.
Глас Народа 08:45
Происшествия
СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала
Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07