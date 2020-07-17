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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400. С-400 © ИА REGNUM Законопроект внесен 17 июля по инициативе конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера.В источнике
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Газета.Ru

В Конгресс США внесен закон о санкциях против Турции за С-400

Газета.Ruвчера в 15:32
Lenta.ru

В России оценили вероятность отмены поставок С-400 в Турцию из-за санкций США

Lenta.ruвчера в 14:41
Известия

В Совфеде прокомментировали возможные санкции США против Турции за С-400

Известиявчера в 14:38
РБК

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях для Турции за покупку С-400

РБКвчера в 14:11
ТАСС

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за покупку российских С-400

ТАССвчера в 13:24
РИА Новости

В конгрессе США предложили ввести санкции против Турции за покупку С-400

РИА Новостивчера в 14:12
RT на русском

В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400

RT на русскомвчера в 12:59
Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы 3 в Венгрии

Александр Смоляр выиграл квалификацию Формулы 3 в Венгрии

Пилот программы SMP Racing Александр Смоляр показал лучший результат в квалификации третьего этапа Формулы 3, который проходит 17-19 июля на автодроме Хунгароринг (Венгрия).Дождливая погода, как и неделю назад, внесла коррективы в расписание уикенда.
Глас Народавчера в 16:09

В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»

Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новостивчера в 13:06
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Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами НАСА 1 августа

Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию с двумя астронавтами НАСА 1 августа, его возвращение на Землю после первого испытательного пилотируемого полета ожидается 2 августа, если позволит погода, сообщил в пятницу глава НАСА Джим Брайденстайн.
РИА Новостивчера в 13:35
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Украинские силовики задержали одного из лидеров ЛНР

Украинские правоохранители задержали одного из лидеров "Народного совета Луганской области" из-за подозрений в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится на сайте офиса генпрокурора.
Газета.Ruвчера в 15:52

Российский пранкер обвинил МИД Польши в непрофессионализме

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) в беседе с РИА Новости объяснил отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН после его с партнером Алексеем Столяровым (Лексус) звонка президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Lenta.ruвчера в 16:09
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новостивчера в 10:23
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Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUMвчера в 14:57
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Антитела к коронавирусу обнаружили почти у 20% жителей Нью-Йорка

«Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей [города] Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания», — цитирует «РИА Новости» заявление Бруно.
Известиявчера в 15:07

Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:52

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБКвчера в 22:51
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