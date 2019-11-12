Политика

Новостной фронтНовостной фронтВ Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.
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Трамп готовит «агрессивный» ответ на слушания по импичменту в конгрессе

Газета.Ru01:11

Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе

РИА Новостивчера в 17:19

Республиканец назвал слушания по импичменту Трампу театральной постановкой

News.ruвчера в 17:35

В вопросе импичмента Трампа обе стороны остались без козырей – американский эксперт

Украина.рувчера в 22:10

Демократы так и не решились показать свидетеля по делу импичмента Трампу

Вести.Финансвчера в 16:43

В США начались публичные слушания по «украинскому делу»

Коммерсантъвчера в 13:38

Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Российская газетавчера в 11:00
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 02:11, Вашингтон
Происшествия

Cтудент открыл стрельбу в колледже Благовещенска: двое погибли

Sputnik Таджикистан вчера в 23:50
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

РИА Новости вчера в 05:53
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Транспорт

Приморский проспект встал из-за коммунальной аварии и дорожных работ

78.ru 01:09
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Интерфакс вчера в 14:15
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия

В Москве застрелен известный армянский спортсмен Ашот Болян

Известный армянский спортсмен Ашот Болян застрелен в среду вечером на юго-западе Москвы.
Московский Комсомолец 01:41
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Газета.Ru 01:27
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Экономика

Вести.ру: Брэнсон может приобрести 25% авиакомпании «Победа»

«Аэрофлот» допускает первичное публичное размещение до 25% капитала «Победы». Об этом стало известно в августе.
Коммерсантъ вчера в 16:39
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика

В Раде заявили о «продаже Украины» из-за законопроекта о рынке земли

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал поддержку украинским парламентом в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском вчера в 13:11
Кино

Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа

Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 12 ноября в 06:35
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35

Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.
РБК вчера в 18:30
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Газета.Ru 01:55
Политика

В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга

В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Энергетика

Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай

Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
ТАСС вчера в 23:41
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Футбол

Агент объяснил, почему Дивеев не перешёл в лондонский «Арсенал»

Агент Олег Ерёмин рассказал, почему трансфер в лондонский «Арсенал» полузащитника Игоря Дивеева, ныне выступающего за ЦСКА, так и не состоялся.
Чемпионат 00:30
Общество

В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Коммерсантъ вчера в 13:18
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