В пятницу 15 ноября пройдут слушания бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

В Конгрессе США начались слушания по импичменту Трампа

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