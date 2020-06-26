Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»

В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
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Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте
 законодателя Адама Кинцингера.
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