с чего всё началось

В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»

Общество Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны Федеральное агентство по туризму России опубликовало список стран, где в настоящий момент для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Футбол Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию Мигел Гойс, агент нападающего «Фламенго» Витиньо, отреагировал на новость о том, что бразилец может продолжить карьеру в России.

Фигурное катание Ученик Чеботарёвой фигурист Коляда переходит в группу Мишина В пятницу, 26-го июня, отечественные СМИ сообщают, что 25-летний Михаил Коляда, который до последнего времени работал под руководством Валентины Чеботарёвой, принял решение поменять команду.

Здоровье В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в пятницу приняла решение ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, сообщает Киевская обладминистрация.

Общество Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами. 2,5K

Политика Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году. 177

Общество За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу. 962

Общество Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием. 1,1K

Армия и оружие Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане Сотрудники разведки США заявили о том, что российские спецслужбы предлагали боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат.

Культура Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино» Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина. 17