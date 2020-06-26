Политика
Российская газетаВ Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
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с чего всё началось
Конгрессмены палаты представителей Конгресса США предложили для рассмотрения законопроект, содержащий смягченные санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте законодателя Адама Кинцингера.Lenta.ru08:45
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Общество
Ростуризм опубликовал ограничения по въезду в зарубежные страны
Федеральное агентство по туризму России опубликовало список стран, где в настоящий момент для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Известия 15:29
Футбол
Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию
Мигел Гойс, агент нападающего «Фламенго» Витиньо, отреагировал на новость о том, что бразилец может продолжить карьеру в России.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Культура
На Мамаевом кургане прошел концерт Победы
Накануне, 24 июня, в Волгограде на Мамаевом кургане прошел концерт, посвященный 75-летию Победы.
RuNews24.ru вчера в 01:29
Фигурное катание
Ученик Чеботарёвой фигурист Коляда переходит в группу Мишина
В пятницу, 26-го июня, отечественные СМИ сообщают, что 25-летний Михаил Коляда, который до последнего времени работал под руководством Валентины Чеботарёвой, принял решение поменять команду.
Sport.ru 15:58
Футбол
«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»
В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Здоровье
В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в пятницу приняла решение ограничить проведение массовых мероприятий в помещениях, сообщает Киевская обладминистрация.
РИА Новости 15:35
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
В качестве базы для нового Основного закона Белоруссии Бабарико предлагает взять Конституцию 1994 года, очистив ее от масштабных изменений, усиливающих власть президента и внесенных в 1996 году.
РБК 10:43
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Общество
Общая явка на электронное голосование по Конституции превысила 52%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составляет 52,5%. Как сообщает РИА Новости, это следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
RT на русском 04:03
Армия и оружие
Разведка США обвинила РФ в оплате убийств американских бойцов в Афганистане
Сотрудники разведки США заявили о том, что российские спецслужбы предлагали боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство американских солдат.
News.ru 16:44
Культура
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
Киноафиша России 09:39
Космос
Китай успешно завершил развертывание навигационной спутниковой сети
Эхо Москвы 23 июня в 21:06
Шоу-бизнес
Успенская влюбилась в молодого певца
Gazeta.SPb 14:59
Футбол
О трансфере Артура в «Ювентус» будет объявлено на следующей неделе
Евро-футбол.ру 15:52
Футбол
Олег Иванов: «Гол от „Сочи“ перед перерывом не сломает „Ахмат“»
Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился впечатлениями от первого тайма матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:1, перерыв).
Спорт-Экспресс 12:04
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы
АиФ Санкт-Петербург 09:35
Шоу-бизнес
Успенская считает, что наркотики разрушили ее отношения с дочерью
Любовь Успенская раскрыла причину многочисленных конфликтов с дочерью. По ее мнению, во всем виноваты наркотики.
Народные новости 04:54
Футбол
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 14:22
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13
Общество
Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
РИА Новости 13:29