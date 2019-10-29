Политика

РБКРБКВ конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте конгрессмена.
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с чего всё началось

В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
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