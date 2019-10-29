В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.

с чего всё началось

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте конгрессмена.

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