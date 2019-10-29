Политика
РБКВ конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте конгрессмена.
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с чего всё началось
В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.RT на русском00:00
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В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Комсомольская правда05:50
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
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Вечерний курьер вчера в 04:07
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
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Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
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«Много матов, постоянно пила»: концерт Наргиз шокировал зрителей
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Газета.Ru 06:52
Армия и оружие
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Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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Минздрав Украины сообщил о масштабах вспышки дифтерии
По всей Украине уже зафиксировано 20 случаев дифтерии, 18 из которых пришлись на октябрь.
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Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
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В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
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Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
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На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
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Муж Лолиты требует миллионы за откровения о браке
По словам Жорина, Лолита узнала о судебном заседании из Интернета, и теперь она намерена подать встречный иск — о признании этого брака фиктивным.
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