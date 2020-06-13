Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Законодатель внес соответствующую резолюцию. По его мнению, предприниматель продолжает подрывать интересы США.

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 257

Общество В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС. 185

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 720

Здоровье Новый симптом коронавируса выявлен В России специалисты оценили сообщения о новом неожиданном симптоме коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com. 531

Происшествия В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек. За сутки в регионе умерло пять человек с коронавирусом.

Армия и оружие Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».

Происшествия Медведь растерзал мужчину на Камчатке На севере Камчатки медведь убил рыбачившего мужчину, сообщает СУ СК России по региону. Инцидент произошел на берегу реки Тигиль. 3

Футбол Роббен провел тренировку на базе «Баварии» Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.

Игры Sony показала новую PlayStation 5 Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку. 917

Футбол «Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт» Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Политика ООН сожалеет о санкциях США против Международного уголовного суда Напомним, 11 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США Дональд Трамп санкционировал введение экономических санкций против должностных лиц МУС, непосредственно причастных к любым попыткам расследовать или преследовать в судебном порядке американских военнослужащих без согласия Соединенных Штатов. 42

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 1,9K