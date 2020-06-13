Политика
КоммерсантъВ Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Законодатель внес соответствующую резолюцию. По его мнению, предприниматель продолжает подрывать интересы США.
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В конгрессе США призвали к новым санкциям против «закадычного друга Путина»
ИА Красная Веснавчера в 21:58
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Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
BFM.ru вчера в 22:38
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после ДТП
РИА Новости вчера в 17:27
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
Супруга президента Украины заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
REGNUM вчера в 08:50
Здоровье
Новый симптом коронавируса выявлен
В России специалисты оценили сообщения о новом неожиданном симптоме коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:16
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
Экономика
Экономисты назвали четыре способа увеличения пенсии для россиян
У каждого россиянина есть как минимум четыре способа увеличить свои накопления на старость, утверждают экономисты.
Life.ru вчера в 08:56
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом
За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек. За сутки в регионе умерло пять человек с коронавирусом.
Znak.com 02:21
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Происшествия
Медведь растерзал мужчину на Камчатке
На севере Камчатки медведь убил рыбачившего мужчину, сообщает СУ СК России по региону. Инцидент произошел на берегу реки Тигиль.
Известия вчера в 19:57
Футбол
Роббен провел тренировку на базе «Баварии»
Официальный сайт «Баварии» сообщил о том, что бывший игрок мюнхенской команды Арьен Роббен провел тренировку на базе клуба.
Советский спорт вчера в 13:43
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
Происшествия
Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили
Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия 11 июня в 07:27
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Армия и оружие
Украинский эксперт считает, что РФ сможет захватить Херсон за три дня
Украинский военный эксперт Михаил Самусь считает, что армия РФ способна за короткое время захватить часть суши, по которой проходит Северо-Крымский канал.
Актуальные Новости вчера в 01:27
Футбол
Кокорин признался, что тюрьма ничему его не научила
Точно нет, ничему не научила, — признался Кокорин на Youtube-канале футболиста Александра Алиева.
Вести.Ru 01:29
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Ривер Плейт»
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Борре, сообщает La Banda Deportiva в Twitter.
Газета.Ru 01:52
Общество
Город и бизнес выделят 10 миллиардов рублей москвичам на шопинг
Рассчитываем, что объем этой акции по стимулированию спроса составит до 10 миллиардов рублей.
Вечерняя Москва 11 июня в 03:56
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
Политика
ООН сожалеет о санкциях США против Международного уголовного суда
Напомним, 11 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США Дональд Трамп санкционировал введение экономических санкций против должностных лиц МУС, непосредственно причастных к любым попыткам расследовать или преследовать в судебном порядке американских военнослужащих без согласия Соединенных Штатов.
ИА Красная Весна вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце опубликовала обращение к Павлу Прилучному
Звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце опубликовала в Instagram трогательное обращение к Павлу Прилучному.
Газета.Ru вчера в 15:08
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Анархия в Сиэтле: бунтари требуют сегрегации и роспуска полиции
Пока протестующие смотрят образовательные фильмы про историю рабства и права темнокожих, в "Твиттере" разворачивается противостояние Дональда Трампа и местных властей: Президент США заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы, а в адрес губернатора и мэра сказал, что над ними просто насмехаются.
Вести.Ru 11 июня в 11:01