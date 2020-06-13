Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Законодатель внес соответствующую резолюцию. По его мнению, предприниматель продолжает подрывать интересы США.

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

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