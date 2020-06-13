Политика
КоммерсантъВ Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Законодатель внес соответствующую резолюцию. По его мнению, предприниматель продолжает подрывать интересы США.
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В конгрессе США призвали к новым санкциям против «закадычного друга Путина»
ИА Красная Веснавчера в 21:58
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Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 11 июня в 05:55
Авто
В РФ начали принимать заказы на новый Land Rover Defender
В России начался прием заказов на первые 130 внедорожников Land Rover Defender новой генерации.
Новые автомобили 11 июня в 11:47
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Здоровье
Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
Известия 00:15
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru 10 июня в 10:40
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Общество
Путин вручил медали «Герой Труда»
Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
Авто
Первый кроссовер Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
Состоялся официальный показ нового китайского кроссовера Geely Atlas Pro на территории Белоруссии.
Faktom 11 июня в 02:03
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Происшествия
Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины
Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
Московский Комсомолец в Дагестане вчера в 13:09
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 312 человек
Сразу 312 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области 11 июня. Свежие данные предоставил оперштаб региона.
ИА Красная Весна 11 июня в 04:24
Общество
Бурдж-Халифа окрасили в триколор
Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости вчера в 16:15
Экономика
Конвейерная остановка: загрузка автозаводов в России упала ниже 30%
Коронавирус оставил автопредприятия в России без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30%, следует из данных Минпромторга, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:01
Политика
В США после мощного прессинга российских военных заявили о выводе войск из Сирии
Вывод войск из Сирии полностью серьезно ослабит позиции США в регионе, но страна реально уже не влияет на события в САР, пишет АвиаПро.
Вечерний курьер вчера в 01:42
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня 11 июня в 09:55
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 11 июня в 01:21
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Наука
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Вулкан, спавший 13 тысяч лет, просыпается в Германии.
Пятый канал 00:24
Происшествия
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
РИА Новости вчера в 23:07
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно
Пользователь ресурса социальных новостей Reddit обнаружил очень простой и эффективный способ отключения рекламы на Youtube.
Evo-rus.com вчера в 14:08
Общество
В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус
Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24
Космос
Представлен удивительный концепт марсианского города
Сложно сказать, насколько применимым окажется этот концепт на Марсе, но в случае невостребованности он может найти свою аудиторию и на Земле.
Машины и Механизмы вчера в 13:55
Происшествия
Статус Ефремова по делу о наркотиках определят после допроса
Интерфакс 11 июня в 09:33