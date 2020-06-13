Политика
КоммерсантъВ Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Законодатель внес соответствующую резолюцию. По его мнению, предприниматель продолжает подрывать интересы США.
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Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Кино
Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят
Американская академия киноискусств в число претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» будет включать десять фильмов, а не от пяти до десяти, как было принято ранее, сообщает ТАСС.
МИР 24 16:05
Армия и оружие
Армия Грузии закупила винтовки на деньги США
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что армия страны берет на вооружение винтовку М4.
Вестник Кавказа 09:50
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
Известия 23:37
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском 23:04
Наука
На крыльях бабочек обнаружена защита от сильных ливней
На крыльях бабочек исследователями обнаружена защита от сильных ливней. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:44
Технологии
В Сети высмеяли внешний вид Sony PlayStation 5
Интернет-пользователи высмеяли внешний вид консоли следующего поколения PlayStation 5.
РЕН ТВ 07:00
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru 12:39
Авто
GAC представит в России новый минивэн GN8
Российская премьера нового минивэна GAC GN8 пройдет 30 июня в онлайн-формате.
Автоновости дня вчера в 09:55
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Политика
Трамп разрешил вводить санкции против Международного уголовного суда
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении членов Международного уголовного суда (МУС).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост вчера в 15:33
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 21:30
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Сам Владимир Потанин неоднократно заявлял СМИ, что разлив дизельного топлива «безусловно отразится на «Норникеле», в том числе на его способности выплачивать дивиденды».
REGNUM вчера в 07:37
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Общество
В Москве за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.
Эхо Москвы 16:04
Наука
Британские ученые нашли препятствующий восстановлению легких белок
Ученые лондонского Института Фрэнсиса Крика выяснили, что белок, помогающий иммунитету бороться с вирусными инфекциями, мешает восстановлению легочных тканей.
Известия 22:52
Общество
Российские выпускники школ получат аттестат без экзаменов
Экзамены состоятся с 3 по 24 июля. Выпускные у школьников в этом году решили сделать дистанционными. Провести их рекомендуют онлайн 27 июня.
Newstracker.ru вчера в 04:49
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM 16:11
Общество
Власти Москвы разыграют сертификаты в магазины и рестораны среди участников голосования по поправкам в Конституцию
Программа стартует 25-го июня, когда начнется досрочное голосование по поправкам.
Эхо Москвы вчера в 05:32
Энергетика
Reuters: Petrobras не будет нанимать танкеры, побывавшие в Венесуэле в течение года
Бразильская государственная нефтегазовая корпорация Petrobras предупредила транспортные компании, что больше не будет нанимать нефтяные танкеры, которые находились в портах Венесуэлы в течение последних 12 месяцев, чтобы избежать нарушения санкций, введенных США в отношении Боливарианской Республики.
ТАСС 22:31
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС вчера в 09:44