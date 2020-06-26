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Комсомольская правдаКомсомольская правда

В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США 26 июня примет решение по вопросу создания нового, 51-го, штата из города Вашингтон. Сейчас столица Америки имеет статус федерального округа Колумбия, который не состоит ни в каком штате.В источнике
Подробнее о событии

В конгрессе проголосуют по вопросу превращения Вашингтона в 51-й штат США

РБК04:33

Американские конгрессмены проголосуют по вопросу создания нового штата

Известия23:47

Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата

РИА Новости22:22

В Конгрессе США анонсировали голосование по созданию нового штата

Московский Комсомолец22:58

Палата представителей проголосует за превращение Вашингтона в 51 штат

РЕН ТВ22:46

В конгрессе США проголосуют за превращение округа Колумбия в 51-й штат

Российская газета22:44

В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата

Газета.Ru23:41
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Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию

Власти Москвы будут «бить по рукам» за попытки принудить избирателей принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин пообещал «бить по рукам» за принуждение к голосованию
РБК06:42
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Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru04:26
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В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском05:56
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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости06:38
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