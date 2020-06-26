В Конгрессе США проголосуют за создание 51-го штата
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Палата представителей конгресса США 26 июня примет решение по вопросу создания нового, 51-го, штата из города Вашингтон. Сейчас столица Америки имеет статус федерального округа Колумбия, который не состоит ни в каком штате.В источнике
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