Политика
ИзвестияТрампу предъявят обвинения в рамках импичмента
Осенью в США было запущено расследование для объявления импичмента Трампу. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократического крыла, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter.Газета.Ru12:59
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
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