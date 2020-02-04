Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может вернуть Аляску в состав Российской Федерации. Об этом заявил американский политик-демократ, член Конгресса США Адам Шифф.

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Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России. Как пишут «Известия», по их мнению, президент может сделать это в обмен на помощь во время президентских выборов.

В Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России

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