Политика

Газета КемероваГазета КемероваВ Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России

Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России. Как пишут «Известия», по их мнению, президент может сделать это в обмен на помощь во время президентских выборов.
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с чего всё началось

В Конгрессе США рассказали о планах Трампа подарить Аляску России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может вернуть Аляску в состав Российской Федерации. Об этом заявил американский политик-демократ, член Конгресса США Адам Шифф.
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