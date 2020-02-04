Политика
Газета КемероваВ Конгрессе США заявили, что Трамп может подарить Аляску России
Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Дональд Трамп может подарить Аляску России. Как пишут «Известия», по их мнению, президент может сделать это в обмен на помощь во время президентских выборов.
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может вернуть Аляску в состав Российской Федерации. Об этом заявил американский политик-демократ, член Конгресса США Адам Шифф.ПолитРоссия02:29
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Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Экономика
ЦБ выявил новую схему работы черных кредиторов
Банк России выявил новую схему работы черных кредиторов, передает "Российская газета".
Наука
В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов
Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью переделал анимацию NASA от 2008 года, чтобы подчеркнуть его самые захватывающие особенности поверхности Земли, находящейся под водными просторами океанов.
Шоу-бизнес
Орбакайте предстала перед фанатами в мини-шортах
Сегодня в официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте было опубликовано фото, на котором она предстала в черных коротких шортах и прозрачной шифоновой блузе.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Экономика
«Новатэк» пригласил на Ямал сотни китайцев, несмотря на коронавирус
Китайцы проводили для компании разведывательное бурение на территории Ямала.
Общество
Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками
Как работают системы Оператор Tele2 вместе с Тинькофф Банком уже протестировал платформу для определения разных видов мошенничества: звонков клиентам с подмененных номеров банка, звонков в call-центр банка с подставных клиентских номеров и вызовов из "тюремных call-центров", сообщил представитель "T2 РТК Холдинга" (работает под брендом Tele2).
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Футбол
Василий Уткин — о матчах «Тамбова» в Нижнем Новгороде: Обманывают самого президента России!
Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой «Тамбов» оставшиеся домашние матчи в нынешнем сезоне проведет в Нижнем Новгороде.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Здоровье
Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Футбол
Кокорин прокомментировал сообщение о своей зарплате в «Зените»
Гаджеты
Уже в этом месяце мы увидим первый смартфон на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm
Realme X2 Pro И первый смартфон с новой SoC может выйти уже в этом месяце. Это будет аппарат компании Realme.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кино
Названы сроки премьеры сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «ВандаВижен»
Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Леди Гага официально показала своего нового бойфренда
Новым возлюбленным певицы Леди Гаги оказался бывший выпускник Гарвардского университета Майкл Полански.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер замечены вместе впервые после расставания
На мероприятии побывали многие звезды, включая Ирину Шейк и Брэдли Купера.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».