Политика
Взгляд.руВ Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа. В проекте сообщается, что Трамп злоупотреблял своей властью и препятствовал работе Конгресса, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter.Газета.Ru12:59
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Общество
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Авто
ЗИЛ продолжает выпускать автомобили
Как пишет «Российская газета», в том же 2014 году секретный и особо охраняемый цех №6 арендовали энтузиасты, решившие возобновить производство легендарных автомобилей на родных мощностях.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Происшествия
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
Общество
«Внуково» объяснило отказ от электронных посадочных талонов
Накануне бюджетная авиакомпания "Победа" попросила всех пассажиров, вылетающих из "Внуково", после онлайн-регистрации обязательно распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту на стойках регистрации.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Шоу-бизнес
Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН
По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
Происшествия
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Наука
Эксперты назвали преимущества родов в воде
Автор исследования Лиза Кейн Лоу отмечает, что если медицинский персонал, принимающий роды, не допускает разрыва пуповины и вовремя вынимает ребенка из воды, чтобы тот сделал первый вдох, то роды в воде не несут опасности.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Хоккей
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: кто выиграет в Лос-Анджелесе?
Предлагаем прогноз на заключительную игру 11 декабря.
Энергетика
Китай будет покупать русский газ вместо австралийского
Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
Общество
Консультант по этикету назвала топ-9 неудачных подарков на Новый год
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в беседе с сайтом aif.ru, какие подарки лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva
Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Здоровье
Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.