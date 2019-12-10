Политика

Взгляд.руВзгляд.руВ Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа. В проекте сообщается, что Трамп злоупотреблял своей властью и препятствовал работе Конгресса, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
Американский президент Дональд Трамп считает «смехотворными» предъявленные в Палате представителей официальные обвинения против себя, написал он в Twitter
.
Газета.Ru12:59

Подробнее о событии

Луценко считает, что Украина не может завести дело против Байдена

РИА Новости15:52

Демократы в конгрессе США представили проект обвинения против Трампа

RT на русском13:11

Трампу предъявят обвинения в рамках импичмента

Известиявчера в 23:15

Трамп назвал «смехотворными» обвинения по делу об импичменте

Газета.Ru12:59

Трамп назвал обвинительное заключение по импичменту смехотворным

ТАСС10:41

Демократы выдвинули два обвинения Трампу в рамках импичмента

Московский Комсомолец10:08

Дональд Трамп назвал смехотворным обвинительное заключении в рамках процедуры импичмента

Эхо Москвы13:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Общество

Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Саратов 24 04:16
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч

Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
LiveResult.Ru вчера в 22:52
Политика

Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК 16:04
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
Авто

ЗИЛ продолжает выпускать автомобили

Как пишет «Российская газета», в том же 2014 году секретный и особо охраняемый цех №6 арендовали энтузиасты, решившие возобновить производство легендарных автомобилей на родных мощностях.
Автоновости дня 14:25
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру 13:41
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
RT на русском 16:52
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Происшествия

В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
РБК 15:55
Общество

«Внуково» объяснило отказ от электронных посадочных талонов

Накануне бюджетная авиакомпания "Победа" попросила всех пассажиров, вылетающих из "Внуково", после онлайн-регистрации обязательно распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту на стойках регистрации.
Российская газета 15:21
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Кубанские новости 13:20
Футбол

Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
ТК Звезда 02:48
Экономика

На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Шоу-бизнес

Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.
Московский Комсомолец 04:49
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Политика

Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН

По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
РБК 15:12
Происшествия

Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
ТАСС 07:24
Наука

Эксперты назвали преимущества родов в воде

Автор исследования Лиза Кейн Лоу отмечает, что если медицинский персонал, принимающий роды, не допускает разрыва пуповины и вовремя вынимает ребенка из воды, чтобы тот сделал первый вдох, то роды в воде не несут опасности.
RuNews24.ru 12:37
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Хоккей

«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс»: кто выиграет в Лос-Анджелесе?

Предлагаем прогноз на заключительную игру 11 декабря.
Все про Спорт ру 06:35
Энергетика

Китай будет покупать русский газ вместо австралийского

Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
Аргументы недели 13:35
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС 09:25
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.
News.ru 07:06
Общество

Консультант по этикету назвала топ-9 неудачных подарков на Новый год

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в беседе с сайтом aif.ru, какие подарки лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.
Известия вчера в 08:12
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ 14:52
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили вчера в 09:40
Здоровье

Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное