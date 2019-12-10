с чего всё началось

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа. В проекте сообщается, что Трамп злоупотреблял своей властью и препятствовал работе Конгресса, передает ТАСС.

В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Политика Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».

Авто ЗИЛ продолжает выпускать автомобили Как пишет «Российская газета», в том же 2014 году секретный и особо охраняемый цех №6 арендовали энтузиасты, решившие возобновить производство легендарных автомобилей на родных мощностях.

Общество Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

Общество «Внуково» объяснило отказ от электронных посадочных талонов Накануне бюджетная авиакомпания "Победа" попросила всех пассажиров, вылетающих из "Внуково", после онлайн-регистрации обязательно распечатать посадочный талон или получить его в аэропорту на стойках регистрации.

Авто Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.

Экономика На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.

Шоу-бизнес Галкин показал видео прыгающей в красных шортах Пугачевой Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram трогательное видео, на котором жена и дети встречают его после гастролей.

Общество В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Происшествия Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.

Наука Эксперты назвали преимущества родов в воде Автор исследования Лиза Кейн Лоу отмечает, что если медицинский персонал, принимающий роды, не допускает разрыва пуповины и вовремя вынимает ребенка из воды, чтобы тот сделал первый вдох, то роды в воде не несут опасности.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Общество Консультант по этикету назвала топ-9 неудачных подарков на Новый год Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала в беседе с сайтом aif.ru, какие подарки лучше не дарить коллегам и близким людям на Новый год.

Политика Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.