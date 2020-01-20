Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Конституции могут изменить требования к депутатам Госдумы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
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В документе
, опубликованном в нормативной базе нижней палаты парламента, предлагается не распространять на жителей полуострова поправку, ограничивающую право избираться президентом России для лиц, имевших ранее другое гражданство и проживших в нашей стране меньше 25 лет.
Аргументы и Фактывчера в 10:54

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Депутат предложил запретить прокурорам и работникам СК иметь иностранное гражданство

Росбалтвчера в 15:48

Путин внес в Думу проект закона о поправке к Конституции. Какие положения она затрагивает

ТАССвчера в 12:30

Путин внес в Госдуму законопроект об отмене двух президентских сроков

URA.Ruвчера в 09:22

В Первомай – с обновленной Конституцией

Национальная служба новостейвчера в 12:20

Путин внес проект поправок в Конституцию России в Госдуму

Известиявчера в 09:16

В Госдуму внесен законопроект о поправке к Конституции РФ

Агентство Москвавчера в 09:09

Поправка в Конституцию определяет требования к кандидатам в судьи

РИА Новостивчера в 09:56
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Политика

Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».
РБК 04:00
Общество

Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула

Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Дни24 вчера в 05:17
Футбол

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды.
РБК 02:39
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Происшествия

В Ивановской области перевернулся школьный автобус

Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
RT на русском 02:58
Происшествия

Пожар в детской поликлинике на юго-западе Москвы потушен

Пожарные ликвидировали загорание оргтехники, возникшее в одном из помещений детской поликлиники на юго-западе Москвы.
ТАСС 03:57
Общество

У «Пионерской» построят новый торговый центр «Голливуд»

Возле станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга через три года появится новый торгово-развлекательный центр – «Голливуд».
Петербургский дневник 04:11
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Интерфакс вчера в 14:01
Происшествия

В Екатеринбурге подростка высадили из троллейбуса из-за одного рубля

Газета.Ru 03:09
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия

Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек

Ранее власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.
Российская газета вчера в 18:59
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa 19 января в 23:17
Кино

В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
Росбалт вчера в 03:53
Общество

Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев

Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
РИА Новости 02:16
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 19 января в 03:14
Общество

В Брянске прокуратура проверит бар с живыми черепахами в кальяне

БрянскToday 01:54
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Общество

В Финляндии предлагают ограничить туризм

Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.
РБК Санкт-Петербург 04:17
Общество

Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
РБК 02:54
Политика

Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность»

Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК 04:19
Кино

Мир отмечает 100-летие со дня рождения Федерико Феллини

100 лет исполнилось со дня рождения знаменитого режиссера, обладателя пяти премий «Оскар», основателя нового киноязыка, Федерико Феллини.
Красная весна вчера в 14:23
Здоровье

В Ростовской области почти 11 тысяч человек заболели ОРВИ

В Ростовской области число заболевших ОРВИ за неделю достигло 10,7 тысячи человек.
КП - Ростов-на-Дону 04:01
Шоу-бизнес

Сын Собчак не хочет покидать Мальдивы

Ведущая выложила фото в компании детей Звезда российского ТВ Ксения Собчак вместе с новым мужем Константином Богомоловым и маленьким сыном Платоном отдыхает на одном из самых дорогостоящих курортов мира — Мальдивах.
WomanHit.ru 02:47
Экономика

Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Российская газета вчера в 19:38
Политика

Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Газета.Ru вчера в 08:11
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Политика

Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии

Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 04:19
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:19
Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
REGNUM 02:26
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